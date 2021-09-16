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Депутат Пискарев анонсировал ужесточение требований к цифровым гигантам в России

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 15:27
Политика
Депутат Пискарев анонсировал ужесточение требований к цифровым гигантам в России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 сентября. Госдума готовит ужесточение требований к цифровым гигантам на территории РФ, формируя соответствующий пакет законов, об этом рассказал депутат Василий Пискарев.

По словам Пискарева, степень жесткости поправок будет зависеть от дальнейших действий Apple и Google. В частности, ужесточение законодательства будет ответной мерой, указал он.

«Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Как отметил депутат, Госдума будет внимательно следить за действиями IT-корпораций, оценивая, готовы ли они соблюдать законы России.

Ранее Роскомнадзор заявил, что ожидает реакции Google и Apple на требование удалить приложение «Умное голосование» из своих магазинов. В случае неудаления американским корпорациям могут грозить штрафы.

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Все новости / Политика / Депутат Пискарев анонсировал ужесточение требований к цифровым гигантам в России
россия госдума пискарев
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