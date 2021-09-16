Захарова: Россия предоставила США конкретные факты по вмешательству в выборы

Москва, 16 сентября. Вашингтон не сможет отказаться от обвинений Москвы после того, как российская сторона предоставила США конкретные факты по вмешательству американской стороны в выборы.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва передала Соединенным Штатам доказательства их вмешательства перед выборами в РФ.

«Там есть данные, даты, IP-адреса и многое другое. Фразы о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, этими фразами они не отделаются. Это фактология, это фактура», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что действия Apple и Google по отношению к РФ могут повлечь за собой последствия уголовного характера.