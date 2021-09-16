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Сотрудник полиции спас жительницу Нижневартовска от нападения грабителя
Общество
Сотрудник полиции спас жительницу Нижневартовска от нападения грабителя
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Ханты-Мансийск, 16 сентября. Злоумышленник напал на жительницу Нижневартовска, когда она шла в магазин, сообщили в УМВД.

По словам женщины, она возвращалась вечером домой и по пути с ней завязал диалог незнакомый мужчина. В разговоре он убедил собеседницу, что знает ее сожителя. Гостеприимная хозяйка пригласила злоумышленника к себе домой, где они распивали спиртные напитки.

Через некоторое время новые знакомые решили вместе сходить в магазин и купить еще алкоголя. По пути домой мужчина напал на женщину. Пострадавшая пыталась убежать, но преступник преследовал свою жертву.

Сотрудник полиции, который оказался рядом с местом происшествия, кинулся спасать жительницу Нижневартовска. Страж порядка задержал нападавшего и передал его коллегам из ППС.

После проверки стало известно, что 32-летний мужчина был ранее судим за разбой и кражу. Недавно он вышел из тюрьмы. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

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