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Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 15:22
Общество
Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов
Невские Новости

Москва, 16 сентября. Резкое похолодание началось на территории европейской части России. Такая погода характерна для второй половины зимнего сезона.

Об этом рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU. Холодная и ветреная погода установилась в средней полосе Европейской России. Однако похолодание только началось. Погода формируется под влиянием антициклона над Шпицбергеном, где наблюдается холодный ультра полярный процесс. Обычно это явление происходит во второй половине зимы. В дальнейшем «холодная погодная яма» будет усиливаться, предупредил Шувалов.

Штормовое предупреждение ранее объявили в Сочи из-за угрозы формирования смерчей. В городе начались сильные дожди. В некоторых районах города наблюдаются подтопления. Жителей предупредили о возможном сходе селей и оползней.

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россия синоптик похолодание
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