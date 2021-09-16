Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру

Москва, 16 сентября. Стало известно о прекращении уголовного дела об избиении, фигурантом которого являлся известный российский актер Александр Паль.

Пострадавший в драке 25-летний хоккеист Кевин Антипов отказался выдвигать обвинения и заявил, что получил травмы в результате падения с высоты собственного роста. Он уточнил, что не имеет к актеру никаких претензий.

Напомним, все произошло в конце апреля текущего года. Антипов ждал такси, когда на него напали трое неизвестных мужчин. По словам хоккеиста, в одном из них он узнал актера Александра Паля. Молодой человек уточнил, что компания набросилась на него без причины и могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В итоге злоумышленники покинули место происшествия, оставив Антипова истекать кровью.

Позже Паль был доставлен в отделение полиции на допрос. Что касается пострадавшего, то у него диагностировали серьезное повреждение орбитальной кости и перелом скулы.