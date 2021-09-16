Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 16:45
16:44
Происшествия
CRJ-100 с 50 пассажирами вернулся в аэропорт Йошкар-Олы после отказа двигателя
16:43
Общество
Эксперты из Марий Эл обсудили предстоящие выборы
16:43
Происшествия
В Красноярске мужчина до смерти избил прохожего из-за громкой музыки
16:42
Общество
Доктор Мясников перечислил заболевания, которые не требуют медицинского вмешательства
16:39
Политика
Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане
16:39
Происшествия
Умерший после задержания краснодарец не жаловался на действия правоохранителей
16:36
Энциклопедия ФАН
Историки, архитекторы и котики подмосковной усадьбы Быково
16:29
Происшествия
Airbus А-320 не смог вылететь из аэропорта Домодедово из-за вибрации двигателя
16:28
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко жестко раскритиковала неудачный фасон «неубиваемой» женской куртки
16:27
Весь мир
Власти Алжира провели новые аресты по делу о лесных пожарах
Все новости

Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 15:11
Происшествия
Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Москва, 16 сентября. Стало известно о прекращении уголовного дела об избиении, фигурантом которого являлся известный российский актер Александр Паль.

Пострадавший в драке 25-летний хоккеист Кевин Антипов отказался выдвигать обвинения и заявил, что получил травмы в результате падения с высоты собственного роста. Он уточнил, что не имеет к актеру никаких претензий.

Напомним, все произошло в конце апреля текущего года. Антипов ждал такси, когда на него напали трое неизвестных мужчин. По словам хоккеиста, в одном из них он узнал актера Александра Паля. Молодой человек уточнил, что компания набросилась на него без причины и могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В итоге злоумышленники покинули место происшествия, оставив Антипова истекать кровью.

Позже Паль был доставлен в отделение полиции на допрос. Что касается пострадавшего, то у него диагностировали серьезное повреждение орбитальной кости и перелом скулы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
хоккеист драка александр паль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru