Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале

Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить в феврале зимние Игры в Пекине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее глава государства выразил уверенность, что российские атлеты добьются отличных результатов на следующих летних и зимних Олимпийских играх.

На прошлой неделе Путин провел встречу с призерами токийской Олимпиады в Георгиевском зале Кремля. Призеры токийских соревнований были удостоены медалей и государственных наград. На прошедшей в Японии Олимпиаде сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 наград наивысшего достоинства.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине. Летние Игры-2024 примет французская столица.