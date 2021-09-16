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Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
Спорт
Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить в феврале зимние Игры в Пекине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

Ранее глава государства выразил уверенность, что российские атлеты добьются отличных результатов на следующих летних и зимних Олимпийских играх.

На прошлой неделе Путин провел встречу с призерами токийской Олимпиады в Георгиевском зале Кремля. Призеры токийских соревнований были удостоены медалей и государственных наград. На прошедшей в Японии Олимпиаде сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 наград наивысшего достоинства.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине. Летние Игры-2024 примет французская столица.

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Владимир Путин Сергей Лавров олимпиада
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