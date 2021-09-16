ОАЭ вложат в британскую экономику 14 млрд долларов к 2027 году

Лондон, 16 сентября. Управление по инвестициям Великобритании и инвестиционная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala подпишут соглашение о расширении Суверенного инвестиционного партнерства (SIP). Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона, добавив, что договор вступит в силу 16 сентября — в день визита наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Соединенное Королевство.

Согласно официальному заявлению, анонсированное подписание документа поспособствует увеличению вложений в Великобританию по направлениям науки, технологий, энергетики и инфраструктуры.

Boris Johnson to 'turbocharge' Brexit Britain with landmark £10billion UAE investment deal https://t.co/W1TJ7NIsgF — Colin (@chippawa3) September 16, 2021

Общие инвестиционные обязательства ОАЭ в течение пяти лет составят около 13,85 миллиарда долларов, сообщило издание Financial Times со ссылкой на правительственного чиновника, проинформированного о подробностях переговоров.

Дополнительные 690 миллионов долларов будут вложены в британского оператора оптоволоконной широкополосной связи CityFibre для развертывания высокоскоростной связи в стране.

The #UAE will invest £500 million ($690m) in U.K.-based @CityFibre to roll out high-speed broadband, the UK government has said, as the Gulf state’s ruler visited London.



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Абу-Даби и Лондон состоят в тесных экономических отношениях. На территории Эмиратов официально зарегистрированы свыше пяти тысяч британских компаний и проживают более ста тысяч подданных Соединенного Королевства.

Ожидается, что к концу 2021 года товарооборот между двумя государствами составит 14,8 миллиарда долларов, продемонстрировав рост по сравнению с предшествующим годом на 36,9%. Эмираты являются 25-м по величине торговым партнером Великобритании.

???????????????? UK–UAE TRADE: Driven by Brexit and a new credit agreement, Britain and the UAE are set to triple annual trade levels to $27 billion by 2023, according to Massimo Falcioni, CEO of Emirati export credit agency Etihad Credit Insurance. https://t.co/vFujS7cmJ1 pic.twitter.com/5nuceg7mG4 — Robert Kimbell (@Rob_Kimbell) April 18, 2021

Основу экспорта из Соединенного Королевства в Эмираты составляют электрогенераторы, автомобили, медицинская и фармацевтическая продукция, телекоммуникационное и звуковое оборудование, а также научная и техническая аппаратура. Абу-Даби, в свою очередь, поставляет Лондону очищенную нефть, руду и металлы (в том числе драгоценные), текстиль.

Предшествующее крупное соглашение об эмиратских инвестициях в британскую экономику Mubadala было подписано в марте 2021 года. В соответствии с ним свыше 1,1 миллиарда долларов должны влиться в сферу здравоохранения и в биологические исследования.