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Серуканов: Васильеву цинично и показательно вышвырнули из ФБК
Общество
Серуканов: Васильеву цинично и показательно вышвырнули из ФБК
Prt Scr youtube.com  /  ILIA IAKOVLEV

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов прокомментировал решение главы «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасии Васильевой отречься от каких-либо ассоциаций со структурами Алексея Навального. Он считает, что ответственность за это лежит на плечах Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Ранее Васильева у себя в Facebook обвинила «менеджеров ФБК» в использовании профсоюза «Альянс врачей» в своих интересах, при этом пожаловавшись, что НКО «использовали и выкинули».

«Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит», — добавила она, попросив больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с деятельностью ФБК.

Так, в своем Telegram-канале Серуканов отметил, что реакция Васильевой на поведение руководства фонда Навального является закономерной и предсказуемой — аналогичным образом соратники оппозиционера поступили с покинувшей Россию Любовью Соболь.

«Волкову со Ждановым она не нужна. Как и Соболь им не нужна. Вот такую структуру построил Навальный. Лживую, наполненную интригами и бесконечным кумовством. Заточенную под личные решения «отца секты». А ведь Навальному это и нравилось. Что при любом внутреннем конфликте надо было бежать к нему в кабинет и просить», считает экс-юрист ФБК.

Он добавил, что в структурах Навального Васильева всегда была «белой вороной»: из всей команды ее поддерживал только сам оппозиционер.

«Главные вопросы решала напрямую с Навальным. От него же и получала ключевую поддержку. Пока был он — была и она. Сейчас же все. Эпоха Навального ушла по решению его вчерашних шестерок. Волков со Ждановым оказались хитрее и жаднее всех», — заключил Серуканов.

В начале августа ФСИН потребовала изменить меру пресечения в виде запрета определенных действий на арест в отношении Васильевой. Бывшая окулистка Навального является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм на незаконной протестной акции.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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навальный васильева фбк
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