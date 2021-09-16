Цена на газ в Европе бьет рекорды: если в июне за 1 тыс. куб. м просили 316 долларов, то 15 сентября — 940. Однако многие европейские страны от разорения спасают долгосрочные контракты с Россией и фиксированная стоимость голубого топлива.

Газовый рынок Европы пережил паническую атаку, поскольку цена на голубое топливо в последние несколько дней выросла в несколько раз. А все из-за того, что СПГ ушел из Европы на азиатские рынки, а западные страны вовремя не закупили газ по 400–500 долларов за 1 тыс. куб. м, так как ждали падения цен, но прогадали. Теперь европейским государствам просто жизненно необходимо как можно быстрее запустить «Северный поток — 2».

Специфика европейского рынка состоит в том, что многие страны работают по принципу, при котором оплата по краткосрочной сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней). Допустим, необходимо стране срочно закупить определенное количество голубого топлива. Для этого за расчет берется стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Если там газ будет стоить, допустим, 400 долларов за 1 тыс. куб. м, то заключается краткосрочный контракт именно по этой цене, оплачивается сделка в течение нескольких дней.

Примерно по такой же схеме газ из Европы получает и Украина, которая хвалилась, что навсегда отказалась от российского газа и покупает голубое топливо по европейским правилам. Украина импортирует газ по реверсу, цена на него привязана к европейскому газовому рынку. В августе 2021 года Киев покупал импортный газ по цене выше 400 долларов за 1 тыс. куб. м. Кроме того, ранее Незалежная вытягивала зиму за счет угольных электростанций, но теперь и его она импортирует, а цены на черное золото также выросли. Страну мог бы спасти в такой ситуации долгосрочный контракт с «Газпромом», но Украина попала в «газовый котел» из-за ненависти к России, отказавшись от поставок из РФ.

Между тем «Газпром» выполняет все свои международные обязательства по двусторонним контрактам. Для Германии, например, газ идет по цене 270 долларов за 1 тыс. куб. м. Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал: из-за своих непонятных амбиций Украина оказалась в тупике.

«Украина оказалась в тупике. Сегодня что-то не слышно от европейских стран, что они хотят и дальше продавать Украине газ по старым ценам. Если сегодня Киев покупает газ на спотовом рынке, то и получает голубое топливо по реальным ценам. Я что-то не слышал о долгосрочных контрактах между Украиной и другими странами Европы. Киевские власти недавно сами заявляли, рисовали большие плакаты по поводу того, что Россия больше не влияет на цену на газ, а всем управляет рынок. Ну вот, пожалуйста, чего хотели, то и получили. Теперь наслаждайтесь результатами», — резюмировал Александр Дудчак.

Аналитики считают, что цены на газ могут достигнуть 1000 долларов за 1 тыс. куб. м, поэтому ситуация будет способствовать ускорению запуска газопровода «Северный поток — 2».