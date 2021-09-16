Индекс MVIS Russia Small-Cap включил четыре новые компании

Москва, 16 сентября. Индексный провайдер MVIS Indices сообщает об изменении состава индикатора MVIS Russia Small-Cap.

Согласно информации компании MVIS Indices, индекс MVIS Russia Small-Cap теперь будет включать несколько новых компаний. Среди них — «Белуга», «Сегежа», «Самолет» и «Русагро».

Отмечается, что помимо вхождения в индекс данных компаний других корректировок по итогам квартального пересмотра индексов не наблюдается.

Ценные бумаги «Белуги» прибавили на этих новостях 2,29%, достигнув отметки в 3330 рублей. Акции компании «Сегежа» выросли на 2,2%, составив 8,88 рубля. Котировки «Самолета» подскочили сразу на 8,25%, расположившись у позиции в 5070 рублей. Менее всего увеличились в цене бумаги «Русагро» — они продемонстрировали прирост всего в 1,06%, до 1180 рублей.

Эксперты BCS Global Markets полагают, что серьезных последствий для остальных компаний MVIS Russia Index не предвидится.