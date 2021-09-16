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Жителя Темрюка объявили в федеральный розыск из-за убийства брата
Происшествия
Жителя Темрюка объявили в федеральный розыск из-за убийства брата
kuban.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

15 сентября кубанские следователи узнали об обнаружении в одном из домов по улице Советской в Темрюке тела 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Проведенная проверка установила, что причастным к гибели мужчины может быть его 49-летний брат. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Установлено, что родственники проживали в одном из домов по улице Советской в городе Темрюке. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту не менее десяти ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки, убив его», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю.

Из-за того, что подозреваемый Александр Касенков скрылся, его незамедлительно объявили в федеральный розыск. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Александра Касенкова, следствие просит сообщить об этом по телефонам +7 (86148) 4-12-94 либо 02.

Ранее ФАН писал, что Курганинский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Виталия Конарева. Мужчину обвиняли в покушении на жизнь человека, то есть в организации убийства по найму из корыстных побуждений. За «заказ» на убийство сестры, который, к счастью последней, реализован не был, мужчина получил 15 лет колонии строгого режима.

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