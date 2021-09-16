Посольство России во Франции обвинило газету Le Monde в дезинформации

Париж, 16 сентября. Российское посольство во Франции жестко раскритиковало публикацию парижского издания Le Monde о работе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Ранее французское издание выпустило материал о якобы попытке ФБР вмешаться во внутренние дела Франции и желании профинансировать информационные кампании во французских медиа.

В посольстве эту статью назвали фейком и дезинформацией. Материал французских журналистов является очередной попыткой удержать внимание общественности, публикуя заведомо ложные сведения, дискредитирующие деятельность правозащитников Фонда, отмечает российский ФБР.

«Вместо анализа ситуации в собственной стране обозреватель «Монд» решил пойти по наиболее легкому пути в поисках воображаемого «русского следа»», — приводит ФБР ответ российского посольства.

Представители посольства обратили внимание, что на сегодняшний день издание Le Monde выполняет функцию рупора антироссийской пропаганды.

«Русофобская стряпня «Монда» давно уже утратила возможность претендовать на звезды «Мишлен», а скорее попахивает дешевой снедью из закусочной эпохи «Чрева Парижа»», — говорится в официальном ответе российского ведомства.

Также в посольстве в очередной раз подтвердили, что Россия и ФБР не вмешиваются во внутренние дела Франции и других государств. Кроме того, Фонд целиком и полностью разделяет и подтверждает официальную позицию МИД РФ.

«Представители Фонда борьбы с репрессиями уже давали свой ответ на публикацию французских «журналистов», в котором указали на некомпетентность издания, «попытке отвлечь внимание от актуальнейшей проблемы полицейского насилия». Главный принцип работы Фонда — максимальная открытость и готовность к диалогу — как с критиками его деятельности, так и со сторонниками», — указывается в комментарии ФБР.

Ранее правозащитники ФБР отвергли всю опубликованную французскими журналистами информацию и расценили ее как клевету и провокацию. Фонд борьбы с репрессиями не интересуется французскими выборами, поскольку для организации не важно, кто одержит победу в ходе избирательной кампании.