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Четыре россиянина вошли в топ-100 лучших поваров мира по версии The Best Chef

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 14:59
Общество
Четыре россиянина вошли в топ-100 лучших поваров мира по версии The Best Chef
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 16 сентября. Российские шефы вошли в топ-100 лучших поваров мира по версии The Best Chef. Церемония награждения состоялась в Амстердаме.

Так, в сотне лучших оказались четыре россиянина, а именно Владимир Мухин, Иван и Сергей Березуцкие, Анатолий Казаков. Отмечается, что Мухин занял девятую строчку рейтинга, братья Березуцкие — 62-ю, а Казаков — 90-ю.

Статус «Лучший шеф мира» завоевал Дабис Муньоса из Мадрида, а вторым в списке стал Бьорн Францен из Стокгольма. Третье место занял шеф Андони Адурис из прибрежного города Сан-Себастьян. Отмечается, что ему удалось подняться очень высоко, поскольку в прошлом году Адурис занял только 45-ю строчку списка.

Как стало известно ранее, московские рестораны и кафе первыми в СНГ отметят знаками «Мишлен». Первый выпуск всемирно известного гастрономического гида по столице России презентуют 14 октября.

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