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Дмитрий Колдун: «Возможно, Киркоров простил мое отношение, но осадочек, наверное, остался»
Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет певец Дмитрий Колдун.

Дмитрий Колдун начинал свой путь с конкурса «Народный артист». Певец расскажет, как продюсер Ким Брейтбург не позволил ему исполнить выбранную песню в рамках соревновательного дня, и как стилист Сергей Зверев, перекрасив исполнителя в белый цвет, превратил его в домовенка Кузю. Расскажет Колдун о том, как пробился к Виктору Дробышу сквозь тысячи претендентов.

Зигзаг удачи резко изменил направление и творческой судьбой Дмитрия Колдуна заинтересовался Филипп Киркоров. Он предложил ему поучаствовать в «Евровидении» от Белоруссии с песней «Work your magic».

Колдун считает, что если не на победу, то на второе или третье место он точно мог рассчитывать. Однако предвзятое отношение к Белоруссии отправило его на шестое место. Дмитрий считает, что это была чистая политика.

После конкурса Колдун сосредоточился на контрактных обязательствах с Первым каналом, что в итоге привело к похолоданию в отношениях с Дробышем и Киркоровым. О своей работе на канале он также подробно расскажет.

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Все новости / Видео / Дмитрий Колдун: «Возможно, Киркоров простил мое отношение, но осадочек, наверное, остался»
вадим манукян колдун давай поговорим
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