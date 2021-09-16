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Обновленный кроссовер Hyundai Creta появился на российском рынке
Экономика
Обновленный кроссовер Hyundai Creta появился на российском рынке
hyundai.ru  /  ООО Хендэ Мотор СНГ

Москва, 16 сентября. Второе поколение корейского кроссовера Hyundai Creta радикально сменило имидж после критики в адрес производителя. Обновленную машину можно будет купить в России.

Дизайн кроссовера первого поколения, по мнению экспертов, оказался слишком невзрачным. Однако новая Creta, пишет «Российская газета», получила другой имидж. Не исключено, что те, кому внешне паркетник не нравился, в будущем могут изменить свое мнение.

Теперь же дизайн Hyundai Creta отличается от предшественника «каскадной» решеткой радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, а также дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни. Внимание привлекают и оригинальные задние фонари. И если раньше внешность первого поколения можно было назвать простой, то теперь она стала футуристичной.

Обновленный кроссовер Mazda CX-5 также дебютировал, но пока только на рынке в США. Автопроизводитель заверяет, что в ближайшее время машина доберется и до России.

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