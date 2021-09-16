Минкультуры РФ опровергло слухи об увольнении директора МХТ им. Чехова

Москва, 16 сентября. Слухи об увольнении директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Марины Андрейкиной безосновательны. Такую информацию предоставили в Минкультуры России.

Источник в ведомстве, которое является учредителем театра, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что в Минкультуры не получали заявление, приказ или какие-либо другие документы об увольнении.

Информация об увольнении директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова была растиражирована некоторыми СМИ и Telegram-каналами.

Ранее поступили сообщения, что культурное учреждение может отменить два спектакля из-за госпитализации народного артиста РСФСР Станислава Любшина.