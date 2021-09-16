Внимание — на Китай: чем дефолт крупнейшего застройщика обернется для рынка нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о динамике цен на рынке нефти и золота, а также пояснили, как будет меняться курс рубля в ближайшее время. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Вчерашний день нефть завершила на феерично позитивной ноте, преодолев отметку в 75 долларов за баррель и даже достигнув показателя в 76 долларов. Это уверенный и впечатляющий рост, отмечают аналитики.

«Пока что является проблемой добыча нефти в Мексиканском заливе после урагана Ида, которая не восстановилась до конца. По данным Бюро безопасности и охраны окружающей среды США, еще не восстановлены 29,5% [мощностей], то есть примерно 537 000 баррелей в сутки пока не доступны. Но постепенно добыча восстанавливается благодаря тому, что ураган Николас все-таки не оказал никакого значительного влияния. Поэтому аналитики ожидают, что в ближайшие неделю-две добыча нефти полностью восстановится и ее переработка вернется в норму», — рассказывают эксперты.

В ближайшее время, предрекают они, цены на черное золото все-таки могут оказаться под давлением, ведь фактор природных катаклизмов практически себя исчерпал. При этом внимание участников рынка сейчас смещается к другой части планеты, а именно — к Китаю и эпидемиологической ситуации в стране. Есть опасения, что новые вспышки заболевания заставят китайские власти ввести серьезные ограничения, которые повлияют в том числе на нефтяной рынок.

«Плюс всех сейчас серьезно беспокоит рост экономики Китая, поскольку она уже показывает признаки замедления. Сейчас многие аналитики говорят о проблемах китайской компании China Evergrande Group — это крупнейший застройщик в стране, который сейчас фактически находится в дефолтном состоянии. Компания очень крупная, ее пассивы и активы оцениваются чуть ли не в 2% ВВП от всей страны. Соответственно, говорят о том, что если компания объявит дефолт по своим долговым бумагам и платежам, то это может оказать серьезное негативное влияние на всю финансовую систему государства и привести к замедлению экономической активности, что повлияет на спрос энергоносителей», — делятся прогнозами экономисты.

Тем не менее на фоне происходящего в мире черное золото чувствует себя достаточно неплохо. Актуальным для него выступает диапазон от 72 до 77 долларов за баррель, а дальнейшая динамика ценообразования зависит от ситуации в Китае и США.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе вчерашней торговой сессии золото не смогло закрепить свои позиции — его цена упала ниже отметки 1790 долларов за унцию. Причиной этого, как отмечают эксперты, стала статистика США, а именно — данные по индексу производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Этот показатель составил 34,3 пункта, что почти в два раза превзошло все ожидания аналитиков. Такая динамика стала поддержкой для американского доллара, но оказалась негативным сигналом для золота.

«Сегодня участники рынка также ждут важных данных из США, где будет опубликовано количество новых заявок на получение пособия по безработице, что для участников рынка является одним из важнейших критериев, а для ФРС — в части того, чтобы сворачивать свои стимулирующие программы. И скажем так, более серьезный и основной тренд будет заложен по золоту, уже когда состоится заседание ФРС 21-22 сентября», — говорят аналитики.

Если цены на золото не смогут восстановиться выше отметки 1790 долларов за тройскую унцию, то актуальным для актива станет диапазон от 1750 до 1790 долларов.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

В течении вчерашней торговой сессии российская валюта чувствовала себя достаточно неплохо, опускавшись до отметки 72,5 рубля за американский доллар. Сегодня рубль продолжается торговаться в районе этой позиции, как отмечают аналитики.

Позитивным моментом для рубля стали, прежде всего, высокие цены на нефть, преодолевшие отметку в 76 долларов за баррель. К ним прибавился и рост расценок на газ в Европе, где также отмечается резкая динамика.

«Вчера от Минфина было размещено облигаций чуть больше чем на 63 миллиарда рублей при совокупном спросе чуть меньше 95 миллиардов. Это говорит о том, что спрос на наши трудовые бумаги сохраняется. К тому же мы говорили, что по итогу августа доля нерезидентов увеличилась до 1,9%, и, соответственно, на этом фоне резиденты, которые тоже активно вкладывают в наши трудовые бумаги и конвертируют валюту в рубли, также поддерживают рубль», — отмечают финансисты.

По их словам, еще одним поддерживающим российскую валюту фактором станет ближайший налоговый период, к которому сейчас будут активно готовиться компании-экспортеры. Пока что на этом фоне наблюдается расширение ценового диапазона рубля — актуальным для него будет оставаться разрыв от 71,5 до 74,5 рубля за доллар. Ситуация с нефтью, долларом и ценами на газ, конечно, будет определять дальнейший курс российской валюты на мировом рынке.

Ранее глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук оценил вероятность глобального экономического кризиса. По его словам, в краткосрочной перспективе такой угрозы нет, ведь накопление долга государствами и компаниями происходит в условиях мягкой кредитно-денежной политики финансовых регуляторов.