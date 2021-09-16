Захарова напомнила Франции о «Мистралях» после разрыва контракта с Австралией

Москва, 16 сентября. Франция должна привыкнуть к разрывам контрактов после срыва сделки с Россией на поставку двух кораблей «Мистраль», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что разочарован решением Австралии разорвать договор с компанией Naval Group на строительство подводных лодок. По его словам, это стало «ударом в спину» и серьезно подорвало отношения между Парижем и Канберрой.

В то же время представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что такая позиция подчеркивает двойные стандарты Франции. Она напомнила, что сам Париж уже разрывал соглашение с Москвой на поставку «Мистралей».

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль"», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Захарова указала на большой массив данных о вмешательстве США в выборы России. Она подтвердила, что изложенная в статье «Коммерсанта» информация соответствует действительности, передает «Царьград».