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Эксперты из Марий Эл обсудили предстоящие выборы
Общество
Эксперты из Марий Эл обсудили предстоящие выборы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На площадке пространства «Точка кипения» в Йошкар-Оле прошел круглый стол по проблемам современности с участием общественных деятелей и экспертов из разных сфер, передает «Медиапоток».

«Повестка круглого стола в преддверии выборов в парламенты разных уровней особенно актуальна. А связано это с теми обстоятельствами, которые находятся в нашем поле зрения. Условия созданы непростые, а информационное пространство перенасыщено недостоверными и местами даже провокационными данными», — отметил в начале встречи доцент историко-филологического факультета МарГУ Сергей Журавлев.

Первым спикером выступил сенатор от Марий Эл, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев. Он поблагодарил присутствующих за неравнодушие к теме.

«Чем ближе голосование, тем очевиднее, что мы находимся в необычном периоде развития. Россия — государство уникальное, и очень хочется всем нашей страной «порулить». Поэтому люди со злыми намерениями пытаются вмешаться через выборы. Не стоит забывать, что в стране основной источник власти — народ. Важно не обращать внимание на реакции с Запада», — напомнил сенатор.

По словам сенатора, те выборы, которые состоятся через несколько дней, являются конкурентными.

«Выборы конкурентны, в них принимают участие 14 политических партий. В среднем по стране около 9 человек являются кандидатами по одномандатным округам, а в Марий Эл таких 10 человек», — уточнил Косачев.

Ректор МарГУ Михаил Швецов призвал российских граждан бороться за отсутствие фальсификаций на выборах.

«На выборах всегда много наблюдателей, и они очень принципиальные. Они контролируют весь процесс подсчета голосов строжайшим образом. Главное — сделать выборы легитимными, чтобы народ им доверял, а еще доверял сам себе. Есть две опасности: нужно не допустить жуликов к выборам, а вторая опасность — ограничить действия провокаторов», — рассказал Михаил Швецов.

А лидер Движения поддержки общественных инициатив Владимир Кожанов перевел смысловые акценты в философское русло.

«Голосование — это ваше право. В стране стоит резко запрос на справедливость. Ищите добро — всегда есть выбор между добром и злом, но помните, что первое победит быстрее. Сходите на выборы, решите, что вы хотите, для чего, не поддавайтесь эмоциям. Смотрите внимательно, кто что сделал. Главное, чтоб кандидат смог принести вам пользу, и вы в него поверили», — заключил Владимир Кожанов.

Ранее ФАН писал об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах. По словам Эллы Памфиловой, всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.

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