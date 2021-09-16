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Юлия Пересильд рассказала о страхе перед полетом на МКС

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 14:34
Общество
Юлия Пересильд рассказала о страхе перед полетом на МКС
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 16 сентября. Звезда сериала «Медиатор» Юлия Пересильд рассказала о подготовке полету на МКС ради съемок нового фильма. Актриса объяснила, боится ли она предстоящего путешествия.

Актриса Юлия Пересильд станет главной героиней картины о спасательной миссии в космосе. Режиссером проекта выступит Клим Шипенко, автор комедии «Холоп» и драмы «Текст». Съемки картины пройдут на станции МКС — для этого звезды прошли тщательную подготовку. Пересильд побеседовала с журналистами на пресс-конференции в эфире Первого канала. Актриса призналась, что предстоящий полет вызвал у нее не страх, а интерес.

«Времени и желания на страх нет. Хочется получить удовольствие от съемок. Жалеем, что получилось только один раз слетать в невесомости», — объяснила Пересильд.

Съемочную группу ждут каюты, в которых для членов экипажа подготовлены спальные мешки. Шипенко отметил, что меню на МКС оказалось больше, чем в ресторанах, и включает в себя русскую, а также кавказскую кухню. Полет стартует 5 октября, съемки пройдут в течении 10 дней. Пересильд исполнит роль врача, которая никогда не имела отношения к космической области. По сюжету, ей предстоит отправиться на станцию, чтобы спасти жизнь космонавта.

Орбиту МКС подняли на 750 метров. Изменение высоты произошло перед прибытием на станцию съемочной группы фильма «Вызов».

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кино пересильд шипенко
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