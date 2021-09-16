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Онколог Вадим Гутник объяснил, как обезопасить здоровье от негативного влияния смартфона
Общество
Онколог Вадим Гутник объяснил, как обезопасить здоровье от негативного влияния смартфона
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 16 сентября. Рекомендации, которые позволят снизить негативные последствия для здоровья от использования смартфонов, дал онколог Вадим Гутник.

Современные устройства проходят проверку на безопасность. Кроме того, исследователи не подтвердили влияние смартфонов на развитие онкологических заболеваний. Однако степень воздействия гаджетов на организм до конца не изучена. В связи с этим, следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы обезопасить себя.

Смартфон может негативно сказаться на здоровье, когда происходит соединение, устройство налаживает сигнал и ловит связь. В этот момент не рекомендуется прикладывать гаджет к голове, объяснил в разговоре с Общественной Службой Новостей Гутник. Намного безопаснее для здоровья и психики говорить по громкой связи, подытожил онколог.

Безопасные способы использования смартфона ранее назвал эколог Антон Ястребцев. Он предложил держать мобильный телефон на расстоянии метра от головы или воспользоваться гарнитурой во время разговора.

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здоровье вред смартфон
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