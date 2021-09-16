Руководитель по развитию «Локомотива» отправил поваров клуба на курсы диетологии

Москва, 16 сентября. Начальник по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник кардинально изменил подход к питанию футболистов клуба.

Вопрос питания стал одним из первых шагов Рангника в стане «железнодорожников». Рангник отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии. Кроме того, специалист ввел полный запрет на высококалорийную пищу и сладости, сообщает Maroccan Scout в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на L’Equipe.

«Локомотив» назначил Рангника руководителем по спорту и развитию этим летом. Соглашение со специалистом рассчитано на три года. Он курирует большое число вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие.

В четверг, 16 сентября, «Локомотив» стартует в Лиге Европы матчем против «Марселя». Кроме того, на групповом этапе москвичам предстоит сыграть с римским «Лацио» и турецким «Галатасараем».