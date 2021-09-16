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Руководитель по развитию «Локомотива» отправил поваров клуба на курсы диетологии
Спорт
Руководитель по развитию «Локомотива» отправил поваров клуба на курсы диетологии
Global Look Press  /  Gabor Krieg, via www.imago-image/www.imago-images.de

Москва, 16 сентября. Начальник по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник кардинально изменил подход к питанию футболистов клуба.

Вопрос питания стал одним из первых шагов Рангника в стане «железнодорожников». Рангник отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии. Кроме того, специалист ввел полный запрет на высококалорийную пищу и сладости, сообщает Maroccan Scout в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на L’Equipe.

«Локомотив» назначил Рангника руководителем по спорту и развитию этим летом. Соглашение со специалистом рассчитано на три года. Он курирует большое число вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие.

В четверг, 16 сентября, «Локомотив» стартует в Лиге Европы матчем против «Марселя». Кроме того, на групповом этапе москвичам предстоит сыграть с римским «Лацио» и турецким «Галатасараем».

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футбол локомотив питание диета Рангник
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