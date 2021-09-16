«Использовали и выкинули»: глава «Альянса врачей» Васильева обратилась к ФБК

Москва, 16 сентября. Руководитель организации «Альянс врачей»1 (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева призвала больше не связывать ее деятельность с блогером Алексеем Навальным. Обращение было опубликовано в Facebook.

Глава «Альянса врачей» (НКО, входящая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) обвинила ФБК2 (НКО, входящая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ), Навального и его сторонников, в частности, Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих, в предательстве общего дела. По словам Васильевой, деньги и власть оказались важнее человеческих судеб для команды одиозного блогера.

«Только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули. <...> Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб», — написала активистка.

Prt Scr youtube.com / ILIA IAKOVLEV

Некоторые пользователи усомнились, что текст обращения написала Васильева, и предположили, что ее страницу на Facebook взломали. Однако вскоре Telegram-канал «АнтиНавальный» со ссылкой на пресс-секретаря главы «Альянса врачей» подтвердил достоверность публикации.

Основанные осужденным за мошенничество блогером Алексеем Навальным организации-иноагенты продолжают вести противоправную деятельность под другими названиями. Однако председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов напомнил, что за подобные действия все равно предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.