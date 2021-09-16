Аэростаты поступили на «вооружение» донского ГИБДД

Ростов-на-Дону, 16 сентября. Аэростаты для выявления нарушителей на автомобильных дорогах это реальность. В Ростовской области полиция совместно с Росгвардией проводят профилактические рейды, используя комплексы высотного видеонаблюдения. Десять водителей уже привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу.
Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, во время рейдов используется комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-1», представляющий собой привязной аэростат, способный вести съемку и наблюдение с высоты 200 метров в радиусе двух километров.
Областные автоинспекторы уже по достоинству оценили новые способы выявления нарушителей ПДД. По их словам, при помощи аэростатов можно не только контролировать интенсивность автопотока, но и фиксировать факты нарушений, выполняя визуальное сопровождение транспортных средств.
Работа выстроена таким образом, что изображение с происходящим на дороге выводится на экран наземного комплекса. Далее эти данные передаются в ГИБДД, где сотрудники принимают меры реагирования.
Первые десять водителей, чьи нарушения были зафиксированы при помощи аэростата, уже получили административные протоколы о штрафах на 5000 рублей или лишении права на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.
Ранее ФАН сообщал, что ГИБДД Ростовской области для видеофиксации нарушений на дорогах региона уже использует дроны. Первые беспилотные летательные аппараты заступили на боевое дежурство в начале июня текущего года на трассе Ростов-Волгодонск.