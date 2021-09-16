Аэростаты поступили на «вооружение» донского ГИБДД

Ростов-на-Дону, 16 сентября. Аэростаты для выявления нарушителей на автомобильных дорогах это реальность. В Ростовской области полиция совместно с Росгвардией проводят профилактические рейды, используя комплексы высотного видеонаблюдения. Десять водителей уже привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, во время рейдов используется комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-1», представляющий собой привязной аэростат, способный вести съемку и наблюдение с высоты 200 метров в радиусе двух километров.

Областные автоинспекторы уже по достоинству оценили новые способы выявления нарушителей ПДД. По их словам, при помощи аэростатов можно не только контролировать интенсивность автопотока, но и фиксировать факты нарушений, выполняя визуальное сопровождение транспортных средств.

Работа выстроена таким образом, что изображение с происходящим на дороге выводится на экран наземного комплекса. Далее эти данные передаются в ГИБДД, где сотрудники принимают меры реагирования.

Первые десять водителей, чьи нарушения были зафиксированы при помощи аэростата, уже получили административные протоколы о штрафах на 5000 рублей или лишении права на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.

гибдд.рф/r/61 / Управление ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что ГИБДД Ростовской области для видеофиксации нарушений на дорогах региона уже использует дроны. Первые беспилотные летательные аппараты заступили на боевое дежурство в начале июня текущего года на трассе Ростов-Волгодонск.