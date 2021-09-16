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Легковой автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва под Сочи
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Легковой автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва под Сочи
Происшествия
Легковой автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва под Сочи
instagram.com  /  @spasenie_sochi

Краснодар, 16 сентября. Автомобиль рухнул с обрыва в Лазаревском районе города Сочи. ЧП случилось на трассе А-147.

Как стало известно ФАН, водитель транспортного средства потерял управление. Чтобы извлечь пострадавших потребовалась помощь спасателей.

Легковой автомобиль с пассажирами упал с обрыва под Сочи
instagram.com  / @spasenie_sochi

Как сообщили в управлении Кубань-СПАС, в аварии пострадали два человека. Прибывшие на место спасатели деблокировали женщину из автомобиля. Мужчина, который был за рулем, смог выбраться самостоятельно. Медики оказали им первую помощь.

Спасатели отряда помогли пострадавшим добраться до автомобиля скорой помощи для их дальнейшей госпитализации.

Ранее ФАН рассказывал, как спасатели Анапского подразделения обнаружили упавшего человека недалеко от спуска к морю «800 ступеней». Пострадавшему была оказана первая помощь, но транспортировать туриста при помощи альпинистского снаряжения было рискованно из-за его тяжелого состояния. 

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дтп сочи
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