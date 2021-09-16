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Интерес россиян к иностранной валюте снизился в пользу банковских вкладов
Экономика
Интерес россиян к иностранной валюте снизился в пользу банковских вкладов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 сентября. Многие жители России, которые раньше вкладывали денежные средства в иностранную валюту, перешли на рынок банковских продуктов.

Так доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков прокомментировал сведения о летнем сокращении спроса в РФ на валюту других государств, передает ИА REGNUM.

Одной из причин падения интереса к валюте Марков назвал рост ставок по рублевым вкладам. Их уровень начал приближаться к отметкам инфляции, покрывая ее и порой давая реальный доход. В связи с этим часть средств, которые ранее россияне инвестировали в зарубежную валюту для защиты от инфляционных рисков, пошла на рынок банковских вкладов, объяснил эксперт.

При этом доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев ожидает рост спроса к иностранной валюте. Она является наиболее привычным и понятным инструментом сбережения накоплений, указал экономист.

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инфляция вклад иностранная валюта
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