Владелец греческой таверны в Германии установил восковую фигуру Ангелы Меркель

Новость об уходе с поста канцлера Германии спровоцировала местного кондитера выпустить партию «марципановых Меркель». Еще один фанат создал восковую фигуру и установил в греческой таверне.

Владелец греческой таверны в Германии заказал и установил восковую фигуру Ангелы Меркель. За воссоздание своего кумира в натуральную величину Алексис Вайу выложил целое состояние — 10 000 долларов.

«Я создал восковую фигуру сейчас, потому что она [Меркель] уходит с поста, и, лично для меня, она лучший канцлер, лучший, как человек. Она в 2015 году помогла людям — она открыла границы. И, на мой взгляд, в роли канцлера она действовала очень хорошо», — объясняет Алексис Вайу, владелец ресторана и поклонник Ангелы Меркель.

Идея запечатлеть политического лидера в восковой модели родилась, когда Ангела Меркель объявила о своем уходе в 2021 году. Чтобы кумир всегда был рядом, Алексис решил запечатлеть политического лидера в восковой модели.

Новость об уходе с поста канцлера Германии спровоцировала местного кондитера выпустить партию «марципановых Меркель». Изделие может храниться до двух лет. Кондитер шутит, что может продлить срок службы Ангелы Меркель как минимум на два года.

До поста канцлера Меркель была Федеральным министром по делам женщин и молодежи. Управлять ФРГ начала в 2005 году. За 16 лет управления Германией канцлер запомнилась знаменитым положением рук — ромбом Меркель. Именно с ней ассоциируется слово «толерантность», особенно если дело касается мигрантов. Шесть лет назад сотни тысяч беженцев пешком отправились из Будапешта в сторону Австрии и Германии. Меркель разрешила беженцам въезд в ФРГ. Три года назад Ангела заявила о своем уходе к концу 2021 года.