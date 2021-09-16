Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 16:44
16:43
Общество
Эксперты из Марий Эл обсудили предстоящие выборы
16:43
Происшествия
В Красноярске мужчина до смерти избил прохожего из-за громкой музыки
16:42
Общество
Доктор Мясников перечислил заболевания, которые не требуют медицинского вмешательства
16:39
Политика
Лавров 16 сентября обсудит с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане
16:39
Происшествия
Умерший после задержания краснодарец не жаловался на действия правоохранителей
16:36
Энциклопедия ФАН
Историки, архитекторы и котики подмосковной усадьбы Быково
16:29
Происшествия
Airbus А-320 не смог вылететь из аэропорта Домодедово из-за вибрации двигателя
16:28
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко жестко раскритиковала неудачный фасон «неубиваемой» женской куртки
16:27
Весь мир
Власти Алжира провели новые аресты по делу о лесных пожарах
16:25
Происшествия
Легковой автомобиль с пассажирами рухнул с обрыва под Сочи
Все новости

Владелец греческой таверны в Германии установил восковую фигуру Ангелы Меркель
Видео

Новость об уходе с поста канцлера Германии спровоцировала местного кондитера выпустить партию «марципановых Меркель». Еще один фанат создал восковую фигуру и установил в греческой таверне.

Владелец греческой таверны в Германии заказал и установил восковую фигуру Ангелы Меркель. За воссоздание своего кумира в натуральную величину Алексис Вайу выложил целое состояние — 10 000 долларов.

«Я создал восковую фигуру сейчас, потому что она [Меркель] уходит с поста, и, лично для меня, она лучший канцлер, лучший, как человек. Она в 2015 году помогла людям — она открыла границы. И, на мой взгляд, в роли канцлера она действовала очень хорошо», — объясняет Алексис Вайу, владелец ресторана и поклонник Ангелы Меркель.

Идея запечатлеть политического лидера в восковой модели родилась, когда Ангела Меркель объявила о своем уходе в 2021 году. Чтобы кумир всегда был рядом, Алексис решил запечатлеть политического лидера в восковой модели.

Новость об уходе с поста канцлера Германии спровоцировала местного кондитера выпустить партию «марципановых Меркель». Изделие может храниться до двух лет. Кондитер шутит, что может продлить срок службы Ангелы Меркель как минимум на два года.

До поста канцлера Меркель была Федеральным министром по делам женщин и молодежи. Управлять ФРГ начала в 2005 году. За 16 лет управления Германией канцлер запомнилась знаменитым положением рук — ромбом Меркель. Именно с ней ассоциируется слово «толерантность», особенно если дело касается мигрантов. Шесть лет назад сотни тысяч беженцев пешком отправились из Будапешта в сторону Австрии и Германии. Меркель разрешила беженцам въезд в ФРГ. Три года назад Ангела заявила о своем уходе к концу 2021 года.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / Владелец греческой таверны в Германии установил восковую фигуру Ангелы Меркель
ангела меркель восковая фигура канцлер фрг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru