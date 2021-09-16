Экономист Дудчак раскрыл, почему Украина не заработает на «газовых проблемах» ЕС

Что-то странное в последнее время творится на газовом рынке Европы. Накануне стоимость голубого топлива (об этом свидетельствуют данные биржи ICE) росла на 150 долларов, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако к закрытию торгов цена начала снижаться до около 800 долларов за тыс. кубометров. Кроме того, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время находится на отметке в 771 доллар за 1 тыс. кубометров.

Примечательно, что резким скачком цены на голубое топливо захотели воспользоваться страны-транспортеры российского газа в Европу. Так, накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ. Для этого, считает он, они должны получить доступ (такой же, как «Газпром») ко всем газотранспортным системам (ГТС), через которые топливо из России идет в Европу.

Ветренко также добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Чтобы все получилось, считает глава «Нафтогаза», Киев и Москва должны заключать долгосрочный контракт на транзит газа после 2024 года, когда истечет срок действующего.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, получится ли у Украины заработать на скачке цен газа в Европе. По его словам, у Киева вряд ли это получится, поскольку у многих европейских стран заключены долгосрочные контракты с фиксируемой суммой.

«Вряд ли у Украины получится заработать на проблеме Европы. Ей бы самой как-нибудь выкрутиться из этой ситуации. Ветренко сам говорит, что европейские страны могут выбирать пути получения газа, а они и выбираю — где голубое топливо дешевле, где надежнее осуществляются доставки. А это явно не украинская ГТС», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, история со скачком цен на газ в Европе показала, что нужно делать ставку на долгосрочные контракты, поскольку только такая практика помогает не потерять большие деньги.

«Что касается сохранения транзита российского газа через Украину. В Москве неоднократно предлагали Киеву озвучить свои условия. Если они будут выгодными, возможно, и будет подписано новое соглашение. Однако сейчас вся эта история со скачком цен показала, что стабильные и прогнозируемые отношения являются самыми выгодными. Например, та же Германия продолжает получать газ по долгосрочным контрактам», — резюмировал Александр Дудчак.

Аналитики считают, что резкий рост цены на газ в Европе может поспособствовать ускорению запуска газопровода «Северный поток — 2».