Правительственные силы подняли флаг Сирии над городом Аль-Музейриб в Деръа

Деръа, 16 сентября. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) подняли национальный флаг республики над городом Аль-Музейриб провинции Деръа, где накануне начались мероприятия по урегулированию статуса местных боевиков и сдаче оружия членами вооруженных формирований.

#المنطقة_الجنوبية : رفع العلم الوطني في ناحية #المزيريب بريف درعا الغربي تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي فرضته الدولة السورية. pic.twitter.com/XOOM67pnRO — درعا نت (@daraa_net_2020) September 16, 2021

По данным информационного агентства SANA, на территории Аль-Музейриба развернуты подразделения САА в рамках соглашения об урегулировании недавнего конфликта в провинции. Кроме того, в местном городском совете продолжаются процедуры по сдаче оружия и урегулированию статуса радикалов.

Соответствующие мероприятия стартовали в населенному пункте 15 сентября. По условиям соглашения, достигнутого между вооруженными формированиями и правительственными силами при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), боевики, которые хотят остаться на территории Деръа и не имеют за плечами серьезных преступлений, должны пройти специальную процедуру регистрации в правительственной комиссии.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Ранее аналогичные мероприятия были организованы в административном центре Деръа, а также в городе Аль-Ядуда к северо-западу от провинциальной столицы.

Напомним, ситуация в регионе обострилась в конце июля, когда местные вооруженные группировки организовали серию нападений на позиции правительственных войск в ответ на масштабную кампанию по улучшению криминогенной обстановки в Деръа. В ее рамках прошли аресты лиц, причастных к разбою, похищениям и убийствам местных жителей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Боевики захватили под свой контроль квартал Деръа аль-Балад, а к самому городу и его окрестностям начали стягиваться дополнительные подразделения САА. Правительственным войскам удалось взять неспокойный район в кольцо, после чего между сторонами начались переговоры при посредничестве ЦПВС. По итогам этого процесса было заключено мирное соглашение, которое не раз пытались сорвать наиболее агрессивные представители незаконных вооруженных формирований.