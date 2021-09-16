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Правительственные силы подняли флаг Сирии над городом Аль-Музейриб в Деръа
Весь мир
Правительственные силы подняли флаг Сирии над городом Аль-Музейриб в Деръа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Деръа, 16 сентября. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) подняли национальный флаг республики над городом Аль-Музейриб провинции Деръа, где накануне начались мероприятия по урегулированию статуса местных боевиков и сдаче оружия членами вооруженных формирований.

По данным информационного агентства SANA, на территории Аль-Музейриба развернуты подразделения САА в рамках соглашения об урегулировании недавнего конфликта в провинции. Кроме того, в местном городском совете продолжаются процедуры по сдаче оружия и урегулированию статуса радикалов.

Соответствующие мероприятия стартовали в населенному пункте 15 сентября. По условиям соглашения, достигнутого между вооруженными формированиями и правительственными силами при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), боевики, которые хотят остаться на территории Деръа и не имеют за плечами серьезных преступлений, должны пройти специальную процедуру регистрации в правительственной комиссии.

Правительственные силы подняли флаг Сирии над городом Аль-Музейриб в Деръа
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Ранее аналогичные мероприятия были организованы в административном центре Деръа, а также в городе Аль-Ядуда к северо-западу от провинциальной столицы.

Напомним, ситуация в регионе обострилась в конце июля, когда местные вооруженные группировки организовали серию нападений на позиции правительственных войск в ответ на масштабную кампанию по улучшению криминогенной обстановки в Деръа. В ее рамках прошли аресты лиц, причастных к разбою, похищениям и убийствам местных жителей.

Правительственные силы подняли флаг Сирии над городом Аль-Музейриб в Деръа
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда / Алексей Буров

Боевики захватили под свой контроль квартал Деръа аль-Балад, а к самому городу и его окрестностям начали стягиваться дополнительные подразделения САА. Правительственным войскам удалось взять неспокойный район в кольцо, после чего между сторонами начались переговоры при посредничестве ЦПВС. По итогам этого процесса было заключено мирное соглашение, которое не раз пытались сорвать наиболее агрессивные представители незаконных вооруженных формирований.

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сирия деръа
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