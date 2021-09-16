Новый альбом Энрике Иглесиаса может стать финальным в его карьере

Майами, 16 сентября. Поп-исполнитель Энрике Иглесиас сообщил, что задумался о прекращении записей музыкальных альбомов. Об этом артист рассказал в беседе с певцом Рики Мартином.

Культовая поп-звезда Энрике Иглесиас принял участие в разговоре с музыкантами Рики Мартином и Себастьяном Ятра в рамках их будущего концертного тура. Артист затронул тему своего альбома в беседе со звездами. Как оказалось, новая пластинка исполнителя носит символическое название Final. Иглесиас признался, что этот альбом может стать последним в его карьере. Об этом сообщает издание People.

«Может быть, это мой последний альбом. Это не то, о чем я думаю последние несколько месяцев. Это то, о чем я думаю последние несколько лет», — заявил артист.

При этом Иглесиас заверил, что не планирует завершать музыкальную карьеру. Певец продолжит создавать новые хиты, ведь это все еще его любимое занятие. Тем не менее, он решил больше не объединять их в сборники. Рики Мартин поддержал Иглесиаса и отметил, что тот принял непростое решение.

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