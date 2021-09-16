Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 15:14
15:12
Общество
Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов
15:11
Происшествия
Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
15:10
Общество
Большинство жилых домов Петербурга подключили к отоплению
15:08
Спорт
Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
15:06
Общество
Первый в мире Центр изучения постковидного синдрома заработал в Петербурге
15:01
Происшествия
Осужденный на 23 года за убийство с особой жестокостью сбежал из колонии под Тюменью
15:01
Общество
Россия, Белоруссия и роботы. Альгис Микульскис о реакции Запада на «Запад-2021»
15:00
Происшествия
Житель Магнитогорска задержан за призывы к терроризму и хранение оружия
15:00
Общество
Эфир: Где можно бесплатно заниматься спортом, доступны ли спортплощадки для инвалидов
14:58
Общество
Публицист Кеворкян пояснил, почему Запад пытается давить на РФ, используя тему Крыма
Все новости

Новый альбом Энрике Иглесиаса может стать финальным в его карьере
Общество
Новый альбом Энрике Иглесиаса может стать финальным в его карьере
Global Look Press  /  Jack Abuin/ZUMAPRESS.com

Майами, 16 сентября. Поп-исполнитель Энрике Иглесиас сообщил, что задумался о прекращении записей музыкальных альбомов. Об этом артист рассказал в беседе с певцом Рики Мартином.

Культовая поп-звезда Энрике Иглесиас принял участие в разговоре с музыкантами Рики Мартином и Себастьяном Ятра в рамках их будущего концертного тура. Артист затронул тему своего альбома в беседе со звездами. Как оказалось, новая пластинка исполнителя носит символическое название Final. Иглесиас признался, что этот альбом может стать последним в его карьере. Об этом сообщает издание People.

«Может быть, это мой последний альбом. Это не то, о чем я думаю последние несколько месяцев. Это то, о чем я думаю последние несколько лет», — заявил артист.

При этом Иглесиас заверил, что не планирует завершать музыкальную карьеру. Певец продолжит создавать новые хиты, ведь это все еще его любимое занятие. Тем не менее, он решил больше не объединять их в сборники. Рики Мартин поддержал Иглесиаса и отметил, что тот принял непростое решение.

Недавно рэпер Канье Уэст представил публике новый альбом. Пластинка мгновенно стала лидером рейтинга Billboard.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый альбом Энрике Иглесиаса может стать финальным в его карьере
музыка альбом Энрике Иглесиас
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru