Франция потребовала от Австралии объяснений после расторжения контракта по подлодкам

Париж, 16 сентября. Париж ожидает от Канберры объяснений в связи с ее отказом от сотрудничества по производству субмарин, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В эфире радиостанции France Info он сравнил решение австралийских властей разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству подводных лодок с ударом в спину. Политик подчеркнул, что Канберра своим поступком подорвала доверительные отношения с Парижем.

«Сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что Австралия вышла из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Решение было принято на фоне создания альянса AUKUS, в рамках работы которого Канберра получит восемь атомных субмарин.