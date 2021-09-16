Отказ от купюр: Сомали планирует полностью перейти на безналичный расчет

Могадишо, 15 сентября. Первый банкомат появился в Сомали лишь в 2014 году, но всего за семь лет страна развила цифровую экономику до порога к полному переходу на безналичный расчет. ЦБ восточноафриканского государства запустил национальную платежную систему, которая объединила 13 банков, чем облегчила платежи для местных жителей.

Учитывая, что подавляющее большинство граждан предпочитают рассчитываться переводом, наличные деньги более не лидируют, поскольку люди используют кредитные карты, интернет и приложения для финансовых транзакций.

«Сомалийцы известны во всем мире деловой смекалкой. Добавьте это к молодому населению и передовому внедрению технологий в стране, и уравнение будет равно инновационному центру, которым как раз и становится Могадишо», — сказал управляющий Центробанком Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

По его словам, после двух десятилетий гражданской войны цифровая экономика открыла окно возможностей для государства, сотрудничающего с международными финансовыми учреждениями, Всемирным банком и Международным валютным фондом. Власти урегулировали правовые аспекты, чтобы создать благоприятные условия как для бизнеса, так и для более эффективного содействия инвесторам.

Сомали лидирует по мобильным платежам, поскольку свыше 70% 13-ти миллионного населения предпочли транзакции, а не наличный расчет. Примечательно, что в прошлом страна боролась с фальшивомонетничеством. Теперь же стремится помочь местным гражданам работать за границей в рамках карьеры, а не материальной нужды.

Большинство сомалийцев моложе 30 лет, поэтому население быстро овладевает передовыми навыками мирового класса. Правительство в 2020 году облегчило долговое бремя со Всемирным банком и Международным валютным фондом, чем совершило шаг на пути к возвращению в глобальную экономику.

Однако еще буквально месяц назад финансовая система означала взаимодействие банков на поверхностном уровне, что делало платежи неудобными, усиливало зависимость от доллара и сдерживало бизнес. Теперь страна готова к переменам, а нереализованный ранее потенциал простимулировали внедрением мобильных денег.