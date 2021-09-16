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Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в фильме «Последний богатырь»
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в фильме «Последний богатырь»
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 16 сентября. Певец Филипп Киркоров появится в роли Жар-птицы в фильме режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Именитая звезда российской сцены не раз заявляла, что хотела бы больше участвовать в съемках кино. Возможно, по этой причине Киркоров становится героем клипов молодых музыкантов, а также часто снимается в российских мюзиклах.

Совсем недавно он порадовал фанатов новостью в Instagram, что появится в новой части сказки о приключениях Ивана «Последний богатырь».

«В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю Жар-птицу! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть», — эмоционально поделился певец.

Он также с уверенностью заявил, что русская сказка с ее необычными персонажами, такими как Баба-Яга, Леший, Водяной, Чудо-Юдо и другими намного больше понравится зрителю, чем надоевшие супергерои Голливуда. Кроме того, артист поблагодарил продюсеров проекта, пригласивших Киркорова принять участие в съемках.

Постоянная работа и участие в съемках позволяют Киркорову неплохо зарабатывать. Недавно СМИ стало известно, что певец приобрел элитную недвижимость в центре Москвы, причем по соседству с квартирой бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров исполнит роль Жар-птицы в фильме «Последний богатырь»
дьяченко киркоров последний богатырь
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