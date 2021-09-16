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Россия стала первой страной, где утвердили стандарты по цифровым двойникам
Общество
Россия стала первой страной, где утвердили стандарты по цифровым двойникам
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 16 сентября. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило национальный стандарт серии «Численное моделирование». Его название — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения». На сайте ведомства сообщается, что он начнет действовать с 1 января 2022 года, пишет «RUБеж».

Данный ГОСТ Р распространяется именно на продукцию машиностроения. Документ может стать базой для разработки стандартов в отношении цифровых двойников в разных отраслях промышленности.

«Цифровой двойник изделия» — это система, в которую входит цифровая модель изделия и двусторонние информационные связи с изделием (при наличии изделия) и (или) его составными частями.

Нормативный документ подразумевает такие понятия, как «цифровые (виртуальные) испытания», «цифровой (виртуальный) испытательный стенд» и «цифровой (виртуальный) испытательный полигон».

ГОСТ Р 57700.37–2021 — первый в серии национальных и отраслевых нормативных технических документов. Вся серия определяет порядок разработки цифровых двойников, типовые требования к структуре и порядку их сопровождения при эксплуатации изделия, их учета, а также правила хранения.

В серию национальных стандартов ГОСТ Р 57700 входят более чем 25 документов по стандартизации. Основная их задача — формирование системы нормативных технических требований для применения компьютерных моделей и виртуальных испытаний. Все они являются частью процесса, который регулирует и обеспечивает эксплуатацию высокотехнологичной продукции для разных отраслей, в том числе для военно-промышленного сектора.

Над новым стандартом работали эксперты Центра НТИ «Новые производственные технологии» из Санкт-Петербургского политехнического университета и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в рамках деятельности технического комитета №700 «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии».

Ранее сообщалось, как в России был создан Центр правовой помощи в цифровой среде.

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