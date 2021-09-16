Французское колониальное господство до сих пор остается одной из основополагающих проблем африканского континента. Последние столетия ознаменовались жесткой оккупацией региона с истязанием населения, сексуальным рабством и разграблением природных богатств.

Недавно список проблем пополнил оборот запрещенных веществ, и это далеко не самое страшное явление. Гораздо хуже то, что Пятая республика взялась за сферу теневой торговли радиоактивными элементами. И если взаимодействие с тяжелыми металлами не так опасно, то оборот урана и его сплавов на черном рынке может привести к губительным последствиям для экологии и мировой безопасности.

Воротилы теневого сектора не заинтересованы в соблюдении каких-либо предписаний. Париж в первую очередь нацелен на получение стабильного дохода и расширение зон влияния.

Международная редакция Федерального агентства новостей представляет расследование об устройстве нелегального радиоактивного бизнеса Франции.

Мирный атом

Ядерная индустрия давно стала одной из важнейших составляющих глобального рынка электричества. Главное ее преимущество — отсутствие выбросов парниковых газов и вредных аэрозолей в атмосферу Земли. В настоящее время порядка 17% энергии в мире добывается при помощи АЭС, что ставит отрасль на третье место после ТЭС и ГЭС.

В общей сложности на планете действует 440 реакторов, расположенных в 31 стране, суммарно производящих чуть меньше 370 ГВт. Первенство в области принадлежит Парижу, который эксплуатирует 58 блоков, генерирующих около 75% всей атомной энергии.

«Действительно, Франция является лидером. При этом главным создателем ее реакторов является компания Areva. С ней, кстати, очень много нехороших историй происходило, не раз об этом сообщалось. К тому же, она прямой конкурент известной американо-японской компании Westinghouse, ну и пытается вести экспансию по всему миру, строить АЭС, добывать топливо, примерно, как и наш «Росатом», — рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

Главным рабочим телом атомных электростанций является уран, также используется плутоний и торий. Композитные материалы активной зоны — графит, соединение бора, гафний и сплавы серебра, при производстве корпусов таких объектов в ход идут титан, медь, цирконий и специальные виды стали.

Радиоактивный металл с атомным номером 92 добывается тремя способами: карьерным с поверхности, забоем в шахте и скважинным посредством подземного выщелачивания. Первый предполагает измельчение, смешивание с водой и последующее удаление ненужных примесей. После наступает период экстрагирования концентрата при помощи серной кислоты.

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Второй метод рассматривает выделение осадков солей урана с помощью ионно-обменных смол. Порошок имеет характерный цвет, за что получил название «желтый кек». Однако такое вещество все еще содержит достаточно много примесей, от которых его очищают на аффинажном производстве, и с последующим прокаливанием получают конечный продукт.

Скважинное подземное выщелачивание в чем-то схоже с первым способом. В породу закачивают серную кислоту, поднимают насыщенный солями металла раствор, который пропускают через сорбционные колонны. На них скапливаются смолы с необходимым веществом. Последующая обработка позволяет повысить концентрацию урана.

«Areva контролирует добычу урановой руды, перерабатывает ее в желтый кек и делает из него топливные элементы. Их поставляют на все реакторы, построенные французами. Эта же фирма занимается переработкой радиоактивных отходов и, как это ни странно звучит, у компании находится 90% производства MOX-топлива (оксидов делящихся материалов — Прим. ФАН). Концерн довольно развит, хоть периодически попадает в скандальные истории, связанные с серой деятельностью в различных частях мира, в том числе и в Африке. Они действуют в Республике Мали, у них там как раз интересы», — объяснил Леонков.

Серые зоны Черного континента

Африку сложно назвать спокойным регионом. В большей части стран континента на протяжении десятилетий сохраняется напряженная обстановка. Войны между диктаторами, межэтнические конфликты и вторжения извне сделали материк обителью преступной индустрии.

Глобальная сеть африканского наркотрафика охватила большое количество государств. Царящее во многих республиках беззаконие привлекло внимание дилеров всего мира. Через континент проходят запрещенные вещества со всех уголков земного шара.

Начиная с западного побережья, нелегальные препараты прибывают в Мали, один из крупнейших хабов сети. Оттуда заинтересованные лица транспортируют их в северную часть материка, после чего контрабанда попадает в руки европейских «партнеров» для дальнейшего оборота.

Федеральное агентство новостей /

Также большим узлом является Ливия, поток наркотиков через которую увеличивается с каждым днем. Начало разгулу преступности положило убийство последнего легитимного лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи.

Это произошло во время интервенции западной коалиции в 2011 году, не последнюю роль в которой сыграла Франция. Последующие хаос и борьба за власть привели к активизации боевиков, что впоследствии завершилось значительным увеличением количества запрещенных грузов.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Цена человеческой жизни

По всему континенту зафиксировано огромное количество преступлений, связанных с секс-рабством. Среди европейцев имеется большой спрос на несовершеннолетних африканцев.

Несмотря на то что с момента завершения колониальной эпохи прошло уже более 50 лет, многие иностранцы до сих пор считают, что имеют право «покупать» людей. Особой популярностью у них пользуются мальчики, которых нелегально приобретают для выполнения черновой работы и сексуальной эксплуатации.

Преступники из Европы с завидной частотой обманывают африканских женщин. Они зовут их на работу, а по приезду заключают в рабство и под угрозой убийства заставляют заниматься проституцией.

Самым страшным направлением нелегальной секс-индустрии является сфера продажи детей. Создаются специальные «фабрики», где насилуют и заставляют рожать подростков, чтобы потом продавать младенцев на черном рынке. В среднем за ребенка просят от 4 до 5 тысяч долларов.

Также на континенте процветает торговля человеческими органами и тканями, проводятся клинические испытания крупных фармацевтических компаний Европы, что вызывает обеспокоенность в области защиты прав человека. Случаи неэтичных экспериментов без согласия и принудительные медицинские процедуры время от времени становятся достоянием общественности.

К примеру, в 1996 году препарат Pfizer Trovan испытывался на жителях города Кано в Нигерии. Американские ученые сравнивали эффект нового антибиотика с внутривенным введением цефтриаксона. Одиннадцать детей погибли: пятеро после приема вещества из США, шестеро от старого антибактериального препарата. Как позже стало известно, препараты вводились в рамках незаконного эксперимента, без разрешения правительства и согласия родителей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире проводится около 10 000 незаконных операций по трансплантации. Несмотря на то что Париж официально выступает против нелегальной торговли биологическими материалами, недавно в Лионе обнаружили клинику, в которой использовался «контрафакт». На днях крупную партию органов, незаконно вывезенную из ЦАР, изъяли во французском аэропорту Орли.

Отторжение при трансплантации неправильно изъятого «сырья» у необследованного человека — не единственная опасность подобных операций. Велика вероятность возникновения послеоперационного бактериального заражения с развитием септического шока, генерализованной грибковой инфекции, активного туберкулеза, менингита и других осложнений. Не говоря уже о том, что зачастую «вынужденный» донор погибает.

Людей заманивают в европейские страны, где насильственно линчуют. Донорство — очень дорогое удовольствие, поэтому некоторые клиники предпочитают пользоваться услугами подпольных хирургов. Цена биоматериала на черном рынке примерно на 30% ниже, чем в легальном секторе.

Однако одной из самых прибыльных отраслей является контрабанда радиоактивных веществ и тугоплавких металлов. Спрос на них с каждым годом растет в виду сильного увеличения потребления.

Кроме того, сделки по продаже этих ресурсов совершаются в частном порядке, что на руку недобросовестным покупателям. Значительная часть залежей урана находится в бывших колониях Франции, чем успешно воспользовался Париж.

Темные дела Елисейского дворца

С развитием ядерной промышленности Пятая республика заняла ведущее положение среди стран Европы. Строительство большого количества атомных электростанций позволило Парижу снизить цену электроэнергии для внутренних пользователей, а излишки экспортировать в зарубежные государства. Однако к лидерству Франция пришла бесчестным путем.

Еще в прошлом веке бывшая метрополия обратила внимание на богатства Африки и приступила к единоличному присвоению. К 2021 году она выстроила вокруг нелегальной добычи радиоактивных веществ сеть, не уступающую в масштабах паутине наркотрафика.

«Если в целом говорить про Черный континент, то да — это регион, который богат полезными ископаемыми, в том числе необходимыми для работы атомной энергетики с урановыми рудами. С другой стороны, многие государства материка очень слабые, с нестабильной политической властью, и там зачастую руководители подменены ставленниками различных структур, иностранных и местных. Могут различные племена решать вопросы, преступные организации, действовать террористические образования, филиалы ИГ1 (организация запрещена в России – Прим. ФАН)», — рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Париж выстроил на материке поток Мали — ДРК — ЦАР — Камерун — Франция. Через эти страны Пятая республика при участии партнеров экспортирует тяжелые металлы для дальнейшего оборота. К радости европейцев, большая часть урановых залежей обнаружилась в странах Франсафрики. Одним из главных экспортеров нелегального сырья является Демократическая Республика Конго, бывшая бельгийская колония.

В 2004 году около 6 тысяч человек оказались задействованы в незаконной разработке рудника «Шинколобве». Через два года Совет Безопасности ООН опубликовал доклад, в котором добычу классифицировали как «кустарную». Французский концерн Areva, руководство которого обвиняли в преступлениях на территории ЦАР, также неоднократно проявлял интерес к месторождению.

Длинная рука Пятой республики

Жертвой ядерных амбиций Парижа стал и Нигер. Пятая республика навязала правительству страны совершенно невыгодную схему продажи урана по цене значительно меньше рыночной. А когда местные власти заметили обман и попытались договориться с Францией о пересмотре соглашения — президента моментально свергли. На совпадение это мало похоже.

Активисты в Нигере выступали против иностранных горнодобывающих компаний. Дело в том, что местные профсоюзы и общественные движения сомневались в обеспечении безопасности на объектах. К примеру, Альмустафа Альхасен из Агирина обнаружил, что питьевая вода была загрязнена альфа- и бета-уровнями радиоактивности, не соответствующими стандартам ЕС или Всемирной организации здравоохранения.

Демонстрации против французского гиганта Аreva стали настолько популярными, что его президенту Анне Лавержон, которую журналисты давно прозвали «Атомной Анной», пришлось прилететь, чтобы успокоить население.

Центральноафриканская Республика тоже попала под прицел французов. Упомянутая ранее госкорпорация Areva оккупировала находящийся на ее территории рудник «Бакума». Однако преступления ядерного гиганта получили огласку и руководству концерна пришлось свернуть работы.

Федеральное агентство новостей /

К 2019 году месторождение контролировали миротворцы ООН, аффилированные с Пятой республикой. Вероятнее всего, в этот период эксплуатация продолжалась незаконным путем, поскольку доходы компании не сократились с момента закрытия предприятия. Но к маю 2021 власть над урановыми залежами удалось вернуть правительственным войскам (FACA).

Все нелегальные сделки проходили при участии экс-президента страны Франсуа Бозизе, который являлся французским ставленником. Именно он, лоббируя интересы иностранных кураторов, разграблял сырьевую базу ЦАР в пользу европейцев. Через страну до сих пор проходит контрабандный поток урана.

Накануне центральноафриканские правоохранительные органы задержали группу лиц, причастных к обороту тяжелого металла. Как выяснилось, руководил ими гражданин Франции, предположительно, один из многочисленных агентов Елисейского дворца. Для поддержания легенды он внедрился в НПО «Врачи без границ».

Falea project

Особый интерес Франция проявила к богатствам Мали. Настолько, что для упрощения их освоения, Париж организовал целую «антитеррористическую» операцию «Бархан». По мнению экспертов, республика является одной из самых перспективных стран для поисков урана на всем континенте.

Главное месторождение — «Фалеа» находится 350 километрах к западу от столицы республики Бамако. Его обнаружили в 1977 году сотрудники французской компании «COGEMA». В 2016 году права на разработку выкупила канадская «GoviEX». В настоящее время она продолжает проводить геологоразведку местности и техническую подготовку к добыче. В районе также нашли значительные залежи меди и серебра.

«Есть государства, погруженные в многолетнюю гражданскую войну. Одной из них является Мали, бывшая французская колония в Западной Африке. Причем там есть и внутренние перевороты, и борьба разных этнических групп. Например, туареги, которые периодически устраивают восстания против центрального правительства. Последнему раньше помогал Париж, как бывшая метрополия, в том числе ради разрешения добывать на ее территории ископаемые, необходимые для атомной энергетики Франции», — заявил Митрахович.

Однако по данным из открытых источников, работы по извлечению тяжелого металла не осуществляются. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в докладе от 2020 года указало, что добыча на Фалеа, крупнейшем полиметаллическом руднике, не производится с 2017 года.

Одновременно с официальной консервацией рудника в стране произошла череда государственных переворотов. Еще одно совпадение? Учитывая любовь Франции к дестабилизации государств по мере необходимости, верится в это с трудом. С огромной долей вероятности, истинной причиной произошедших в Мали событий стало желание Парижа облегчить теневую эксплуатацию радиоактивных веществ.

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Месторождение Фалеа богато ураном, медью, серебром, сульфидами и арсенидами никеля, кобальтом, свинцом, цинком и молибденом. Предполагаемые запасы радиоактивного металла составляют около 8500 и прогнозируемых 6200 тонн полезных ресурсов. По оценкам аналитиков, в среднем рудник приносит около 70 миллионов долларов в год, а свободный денежный поток составляет 525 млн.

К нелегальному бизнесу имели отношение многочисленные незаконные вооруженные формирования. Миротворцы ООН (МИНУСМА), французский военный контингент операции «Бархан», радикальные исламистские группировки и даже племена туарегов — всех перечисленных Франция вовлекла в преступный бизнес.

Также к темному делу причастна агентура Пятой республики. Внедрение шпионов — излюбленная методика Елисейского дворца. Но с конспирацией у них серьезные проблемы. Здесь стоит напомнить инцидент с задержанием гражданина Франции Хуана Реми Киньоло в ЦАР. В доме мужчины обнаружили внушительный склад оружия и боеприпасов, сумки с деньгами, а также ноутбук, на котором хранились видеозаписи с подготовкой боевиков и отчеты по координации группировок.

Арестованный попытался избежать ответственности, придумав легенду, якобы он находится в ЦАР для работы со СМИ. Однако правоохранители не обнаружили у Киньоло ни журналистского удостоверения, ни других предметов, которые могли бы подтвердить его слова. Фактически француз повторил «успех» Кристофа Рэнето, так называемого «Мартина», в 2019 году арестованного в Мадагаскаре и депортированного на территорию бывшей метрополии.

Возвращаясь к богатым природными ресурсами недрам Мали, отдельно стоит упомянуть рений, крайне редкий металл, которым насыщенны местные молибденовые руды. Его запасы во всем мире составляют ничтожно малые 13000 тонн, и уже через 15 лет человечество начнет испытывать в нем острый дефицит.

Всего пять стран владеют технологиями и достаточным количеством сырья, чтобы самостоятельно производить сверхмощные авиационные двигатели. Франция в их числе, хотя своего рения у нее нет. Для его добычи военные Пятой республики, предположительно, пошли на сделку с туарегами в 2013 году. Это позволило им обезопасить богатую ценным элементом провинцию Гао для дальнейшей разработки и эксплуатации.

Радиоактивное сокровище

Открытого рынка по продаже урана не существует. Его цену озвучивают независимые консультанты UxC, LLC и TradeTech. По официальным данным, ежегодная добыча элемента сокращается, и в промежутке с 2030 до 2040 годы уменьшится вдвое.

Развитие нелегального оборота вызвало неконтролируемый рост цены, и, по состоянию на 6 сентября 2021 года, уран стоит 86000 долларов за тонну. Аналитики уверены, что через несколько лет это значение увеличится до 132000.

Франции выгодно заниматься теневым бизнесом, потому что цены на «черную» продукцию определяются совершенно другими методами. Однако Париж попал в ловушку собственных амбиций. Большая часть его экономики завязана на торговле тяжелым металлом. Подпольный сбыт захватил Елисейский дворец в порочный круг. Выйти из него без ощутимых потерь Пятой республике не удастся.

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«Франция зависит от атомной энергетики. Не будем забывать, что у нее до 70% электрической генерации — это АЭС плюс Париж их строит в других странах. Правда, не очень успешно в последнее время. Вот в Финляндии они возводят станцию больше, чем два десятка лет, и сейчас «Росатом» справляется гораздо успешнее с точки зрения международных проектов», — отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Митрахович.

Без радиоактивных веществ французская экономика обрушится, и руководство бывшей метрополии это прекрасно понимает. В экспертных кругах рассматривается версия того, что Париж пополнил список преступлений в Африке продажей урана странам, которым запрещено владеть ядерным оружием.

Личный интерес Макрона

Лидер Франции пошел по стопам предшественников. Правители Пятой республики меняются, а подход к внешней политике остается прежним. Эммануэль Макрон регулярно идет на сделки с совестью ради удовлетворения личных, зачастую алчных и преступных, амбиций.

Глава Елисейского дворца крайне обеспокоен приближающимися выборами. Потеря президентского кресла оторвет его от африканской «кормушки», что не входит в круг интересов Макрона. Однако одержимость идеями вернуть Франции колониальное величие и стремление заработать политические очки на мировой арене может привести его к страшным последствиям.

«Я думаю, тем самым Макрон хочет восстановить утерянные позиции в Африке. В частности, ради этого Париж создает военные конфликты в регионе. С другой стороны, за счет добычи ресурсов они могут получить дополнительные средства для реализации и усиления госпроектов, в том числе на Черном континенте. Французские лидеры зачастую с удовольствием пользовались «помощью» африканских стран для того, чтобы выручить средства на политические программы. Это такая отсылка к Саркози», — объяснил политолог и общественный деятель Иван Аркатов.

Вполне вероятно, что нездоровый интерес Парижа к урану и тугоплавким металлам обусловлен неофициальной ядерной программой, реализация которой производится в африканских странах. Возможно, именно так Пятая республика пытается замести следы, которые смогли бы послужить доказательством ее причастности к глобальному преступлению.

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Не исключено, что это сделано из отчаяния, так как неудачи Франции на Черном континенте подарили ей репутацию неоколониального государства-агрессора.

«Один из факторов, ради чего они это делают — все ядерные объекты и места по обогащению урана, а также производству оружейного плутония находятся под контролем МАГАТЭ и периодически им инспектируются. Соответственно, на мой взгляд, во Франции понимают, что их армия постепенно теряет боевые кондиции. В частности, очень удобно использовать ядерные заряды, которые нигде и никак не учтены. Практика постройки тайных баз или проведения секретных операций давно используется французами», — заявил Аркатов.

Нельзя забывать про существующий в Пятой республике закон о военном планировании на 2019-2025 годы, принятый 13 июля 2018 года. Он предусматривает государственные расходы в размере 37 млрд евро на поддержание в рабочем состоянии, модернизацию систем ядерного сдерживания: SNLE — NG/SNLE-NG3, баллистических ракет M45, M51, M51.1, M51.2, M51.3, боевых блоков TNA, TNO, ASMP/ASMP-А/ASN4G. К тому же парламент страны заявляет, что в следующем году начнется процесс обновления атомного арсенала, общая стоимость которого составит от 24 до 28 миллиардов евро.

Также существует информация о возможных соглашениях между Пятой республикой и Северной Кореей. Контрабандное сырье позволяет производить ядерные ракеты, а его цена на черном рынке выглядит для замкнутого государства достаточно привлекательно. Особенно, когда оно со всех сторон обложено санкциями.

Кроме того, неучтенным ураном интересуется Иран. 9 августа 2006 года газета «Санди таймс» опубликовала отчет со ссылкой на доклад ООН, в котором утверждалось, что Иран пытается импортировать «оружейный уран» из шахты «Шинколобве» в Демократической Республике Конго.

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Вариант существования партнерских программ в теневой торговле между странами обусловлен сложными отношениями Франции с Турцией. Однако восточную страну не просто так ограничили в обогащении радиоактивных веществ. Страшно предположить, что может произойти с миром, если оружие массового поражения попадет не в те руки.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров считает, что подобные предположения появились не просто так:

«Типичный пример того, как Францию не устраивает место, которое она занимает в системе. Она спустилась на третью позицию в мировой иерархии, хотя тысячу лет имела статус империи. Ну и сейчас пытается маневрировать. Не случайно Макрон собирал послов, с которыми обсуждал, как перехватывать наследство американцев при крушении однополярного мира.

Вот они и разрешили подконтрольным компаниям устанавливать связи с государствами, которые в случае разрушения западной империи будут занимать достаточно активные роли. Такие страны в случае краха выскочат вперед, как сейчас Афганистан. Американцы его контролировали, потом ушли оттуда. А там те, с кем они вели борьбу, взяли ситуацию в свои руки и доминируют теперь не только на своей территории, но и на окружающих землях. Пока идеологически, а в будущем, возможно, и в военном плане. Это долгосрочная игра Макрона, вытекающая из понятия конкуренции нации. Это их аргумент против США».

Осторожно, радиация!

Самое опасное в уране и подобных ему элементах — их токсичность. Обращение с такими веществами требует особого подхода и соблюдения внушительного списка мер безопасности. Сотрудники должны в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты. Транспортировка ресурсов также имеет определенные тонкости, начиная от специальной подготовки автомобилей и заканчивая допустимым уровнем вибрации груза.

Подпольный оборот не подразумевает строгого выполнения предписаний. Контрабандисты руководствуются принципом «дешево и сердито». Люди работают даже без респираторов. Многие из них понятия не имеют, какую угрозу несет тяжелый металл. В результате халатности происходят техногенные катастрофы, вред от которых может сохраняться десятилетиями.

Африканское население не получило от незаконной добычи урана ничего, кроме страданий. Земли вокруг «черных» рудников заражены и непригодны для сельского хозяйства. Воздух загрязнен радиоактивной пылью, а вода отравлена радоном. Домашний скот в таких экстремальных условиях массово гибнет, оставляя фермеров без пропитания.

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У людей излучение вызывает страшные болезни и приводит к мучительной смерти. Кроме того, оно накладывает след на ДНК человека, из-за чего последующие поколения рождаются с разнообразными отклонениями.

Концерн Areva, африканские сотрудники которого работали с токсичными веществами без минимальной защиты, попытался скрыть данные о количестве пострадавших. По официальной статистике, за 40 лет работы предприятия руководство не зафиксировало ни одного случая радиоактивного заражения, во что верится с трудом.

Однако через некоторое время компанию уличили в мошенничестве и предоставлении ложной документации. Владельцы холдинга озаботились лишь безопасностью африканских рудников, проигнорировав необходимость подумать о людях. Халатность Areva при разработке урановых залежей в ЦАР привела к сильному росту числа онкологических заболеваний. Местное население обвинило предприятие в бесчеловечном отношении и рабской эксплуатации. Многие жители потеряли близких, ставших жертвами лучевой болезни и тяжелых отравлений.

Золотые копи

Помимо нелегального оборота урана, Париж уличили в финансовых махинациях с драгоценными металлами. Пятая республика исторически является любителем политических игр, и в сфере золотодобычи она нашла новый способ заработка.

Схема проста, но очень эффективна. Французы и инвестиционные фонды заключают контракт на разработку рудника, что поднимает стоимость облигаций. На бюджет влияет множество факторов: количество ресурса, его вид, необходимое время на добычу, расход на сопутствующие процессы. Но по большей части вкладчиков интересует другое.

Федеральное агентство новостей /

Париж намеренно дестабилизирует ситуацию в необходимом регионе, чтобы снизить цену акций. После того, их закупят нужные лица — обстановка приходит в норму, а курс восстанавливается до прежнего значения. По некоторым данным, подобную стратегию используют ближневосточные фонды. Разумеется, по предварительной договоренности с французскими «исполнителями».

«Я думаю, это вполне естественно. Довольно-таки применимая практика для западных стран. В нашем информационном мире всегда было стратегически нормальным ходом использовать яркую проблему для поддержки выполнения основного действия. Это логично и эффективно применяется», — подтвердил Аркатов.

Угроза мирового уровня

Незаконная добыча тяжелых металлов, опасные партнерства и дестабилизация африканских стран — Париж готов пойти на все ради сохранения иллюзии величия. Франция незаконно разрабатывает уран для увеличения национального ядерного арсенала и получения сверхприбыли за счет возможных тайных сделок с правительствами Северной Кореи и Ирана.

Однако увлеченность Пятой республики черным рынком радиоактивных металлов однажды может завершиться катастрофой глобального масштаба. Игнорирование последствий, которые вызовет бесконтрольная жажда денег, дорого обойдется не только Франции, но и всему миру.

Федеральное агентство новостей /

Международной общественности критически важно обратить внимание на стремительный рост теневого оборота урана. Развитие нелегальной торговли тяжелыми металлами на Черном континенте — далеко не фантомная угроза, и последствия подобной халатности способны погрузить человечество в хаос.

Справиться с этим можно только общими усилиями, поднимая соответствующую проблему на всевозможных мировых площадках. Властям африканских государств также необходимо принимать меры для противодействия губительной политики Пятой республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.