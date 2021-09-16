Аналитики The Sun связали учения «Запад-2021» с планами России «напасть» на Польшу

Лондон, 16 сентября. Россия и Белоруссия использовали учения «Запад-2021» якобы для подготовки «вторжения» в Польшу и Литву, утверждает британское издание The Sun.

Маневры проходили в первой половине сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Масштаб тренировочных мероприятий поверг в ужас не только польских журналистов, но и аналитиков из Британии. Уже после завершения учений они стали бездоказательно утверждать, что «Запад-2021» скрывали хитрый план России по «вторжению» в Польшу и Литву.

«Рокочущие звуки войны со стороны России и Белоруссии можно услышать через нашу восточную границу. Обнародованные планы учений предполагают войну с… Польшей и Литвой», — пишет The Sun.

Российско-белорусские маневры приковали к себе внимание западной общественности. Учения неоднократно пытались использовать для дискредитации Москвы, пишет «Царьград» Тем не менее операция носила исключительно оборонительный характер. Ранее об этом заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также подчеркивал, что Россия выступает категорически против возрождения блоковой идеологии и противостояния Запада с Востоком.