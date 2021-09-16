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Полузащитник «Спартака» Зобнин выбыл на четыре недели

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 13:52
Спорт
Полузащитник «Спартака» Зобнин выбыл на четыре недели
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 16 сентября. Хавбек московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в первом туре Лиги Европы против «Легии».

Результаты медицинского обследования показали, что для восстановления футболиста понадобится около четырех недель, сообщили в пресс-службе красно-белых. Таким образом, полузащитник пропустит матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Армейцы» могут пустить на столичное дерби порядка десяти тысяч зрителей. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 20 сентября, старт — в 19:30 по московскому времени.

Накануне команда Руя Витории в рамках группового этапа Лиги Европы проиграла варшавской «Легии» со счетом 0:1. На 91-й минуте футболист польской команды Эрнест Мучи на фланге убежал в контратаку и отдал результативную передачу на Лирима Кастрати, забившего в пустой угол ворот.

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футбол спартак зобнин
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