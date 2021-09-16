Социолог Шугалей прокомментировал заявления Макрона о ликвидации лидера ИГ в Африке

Российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прокомментировал последние события в Мали, где население требует немедленного вывода французского военного контингента, который обвиняют в связях с наркотрафиком и незаконным вывозом ресурсов. Ранее малийцы призвали на помощь Россию.

Шугалей также отметил, что вызывают серьезные вопросы свежие сообщения о «нейтрализации» главаря группировки «Исламское государство1 в Большой Сахаре» (запрещена в РФ) Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Эксперт, не понаслышке знакомый со спецификой поддержки Западом терроризма в Африке, считает это обычным политическим убийством.

— Что вы можете сказать по поводу выхода французов с территории Мали и информации о том, что там находятся российские ЧВК?

— Первое: российские гражданине, если их профессия не запрещена законом РФ, могут работать где и, как угодно. Военный инструктор — профессия, не запрещенная ни в одной стране мира. Поэтому военные инструкторы могут находиться в любой стране. Ставим точку на этом. Мнения Франции и других стран, — в том числе, по имеющейся у нас информации, спонсирующих терроризм, таких как США, Великобритания, — мало кого интересуют.

Второе: у меня есть много информации, в том числе с именами, локациями и другими точными данными, о деятельности миссий ООН и Франции в Африке. После закрытия каналов поставки кокаина в Средиземное море, а также передела рынка минеральных ресурсов в «сером поясе» Сахеля, Франция запустила активную кампанию по дестабилизации обстановки в прилегающих африканских странах. Террористические группировки начали получать вооружение и боеприпасы от французов, а французские инструкторы обучают террористов технологиям борьбы с законной властью. Часть террористических актов, в которых погибли сотни мирных жителей, произошла по инструкциям французских военных.

Федеральное агентство новостей /

Третье: начало программы по дестабилизации Африки совпало с уходом Жака Ширака и приходом к власти Николя Саркози. Жак Ширак был последним здравомыслящим президентом Франции, который вел взвешенную и, что важно, честную политику. С 2007 года Францией управляют аферисты и жулики. Саркози, получивший деньги от Муаммара Каддафи и впоследствии предавший его по той причине, что не хотел возвращать долги. Трусливый Олланд. И нынешний психически неуравновешенный, обладающий инфантильным мышлением президент.

То, что сейчас происходит в французских военных кампаниях — не что иное, как игра в солдатики. Насколько я знаю, французские военные уже скрипят зубами, и если Эммануэль Макрон будет продолжать безобразия, то они сами наведут порядок в своей стране.

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И четвертое. Президент Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является структурой «Исламского государства». Борьба с террористами — это отлично, но данная ситуация вызывает у меня вопросы.

French President @EmmanuelMacron confirms death of #ISIS #Sahel leader Sahrawi. This is a major blow to the militant group, as Sahrawi was a highly influential veteran of the jihadi movement in the region.https://t.co/YCD0dr3ENo https://t.co/ETqXsPY8NP pic.twitter.com/gnx6XNMFqL — Rita Katz (@Rita_Katz) September 16, 2021

Всем известно, что Аднан Абу Валид аль-Сахрауи вел свою террористическую деятельность в регионе более десяти лет, был довольно публичной личностью и должен был уже давно стать главной мишенью французской военной операции. Люди, с которыми мне удалось пообщаться, говорили, что несколько раз в его движении возникали конфликты из-за сотрудничества с Францией. Обычные боевики не понимали этих политических игр, но он убеждал, что так они могут продолжать жить и жить безбедно, контролируя потоки контрабанды. Аднан Абу Валид аль-Сахрауи говорил, что пока французы в Сахеле — он и его сторонники «под защитой Аллаха»; но возможно, что именно Париж защищал его. Ведь уничтожить его удалось сразу после того как руководство Франции заявило о том, что войска будут покидать Мали.

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Такие совпадения не могут быть случайными. Они свидетельствуют о том, что Франция понимает, что потеряла контроль над регионом Сахеля. И теперь она начинает зачищать следы, чтобы «новый хозяин» не увидел бардак, который они развели в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.