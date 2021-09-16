Стрелок из Ирака научился стрелять, сидя спиной к мишеням

Житель Ирака Фадель Абу Духа перевернул понятие «хорошей стрельбы» с ног на голову. Он может попасть точно в цель, находясь спиной к ней.

Мужчина работает над своей меткостью уже много лет. Признается, что по началу стрелял без экспериментов. Но потом решил каждый раз усложнять себе задачу. Так он попробовал ставить мишени прямо на крышу собственного автомобиля.

«Я занимаюсь стрельбой с 13 или 14 лет. Я живу в сельской местности и нам нравится этим заниматься. Я тренировался, пробовал разные методы. Потом я заметил, что могу стрелять в сложные движущиеся цели, и даже в воздушные», — вспоминает иракец.

Фадель Абу Духа додумался менять положение не только мишени, но и себя самого. Он развернулся к цели спиной, а для прицела начал использовать только компактное зеркало.

Навыки жителя Ирака поразили пользователей Сети. Они заявили, что талант мужчины заслуживает аплодисментов. По словам комментаторов, таких результатов можно добиться только непосильным трудом.

Однако на выстрелах со спины и целях на машинах Фадель Абу Духа решил не останавливаться. Он признался, что иногда мишени для него держат живые люди.