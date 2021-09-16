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Премьер Австралии заявил, что открыт для диалога с Китаем после создания альянса AUKUS
Армия
Премьер Австралии заявил, что открыт для диалога с Китаем после создания альянса AUKUS
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Канберра, 16 сентября. Австралийские власти готовы обсуждать с Китаем важные для региона вопросы на фоне формирования альянса AUKUS, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он отметил, что уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и главой Правительства Японии Есихидэ Сугой. Также, по словам Моррисона, есть «открытое приглашение» для председателя КНР Си Цзиньпина.

«Австралия открыта для обсуждения вопросов, важных для Индо-Тихоокеанского региона», — констатировал он.

В то же время премьер заверил, что AUKUS не должен рассматриваться как провокация против Китая. Альянс объединил Австралию, Великобританию и Соединенные Штаты. Он станет площадкой для обмена опытом в оборонно-промышленной отрасли. Ранее, как пишет «Царьград», Моррисон анонсировал строительство атомного подводного флота в рамках работы организации. Как ожидается, ВМС Австралии получат восемь субмарин.

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австралия китай моррисон
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