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Клинцевич объяснил страх НАТО перед Россией
Политика
Клинцевич объяснил страх НАТО перед Россией
Федеральное агентство новостей  / 

В нынешние темные времена всемирного мракобесия именно Россия стала духовно-нравственным светочем, за которым последует весь мир. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Кандидат в постоянные представители Соединенных Штатов при НАТО Джули Смит определила Россию в качестве главной угрозы для Европы и Североатлантического альянса на ближайшие десять лет. В своей речи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по утверждению ее кандидатуры она подчеркнула, что РФ представляет опасность не только как потенциальный военный противник, но и как генератор угроз в киберпространстве.

«Надо отдать должное той тенденции и той парадигме, что задали американцы, пытаясь всячески дискредитировать Россию, — заметил Клинцевич. — В словах Джули Смит есть определенный подтекст, который обязательно надо пояснить. Понимаете, в чем дело: когда РФ имела золотовалютных резервов всего на 20 миллионов долларов, и нам давали кредиты, бесцеремонно выкачивая наши ресурсы, тогда мы им нравились! Жили в нищете, имея при этом «лучших» министров финансов и экономики, «превосходные» отношения с Западом, когда встречи глав государств превращались в посмешища. Такая Россия — жалкий сырьевой придаток — нравилась Штатам!»

Клинцевич объяснил страх НАТО перед Россией
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Однако, продолжил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана, после того, как во главе государства встал Владимир Путин и Москва радикально поменяла свою внешнюю политику, взяв курс на национальный суверенитет, в Вашингтоне заволновались.

«Такой Россией уже было не покомандовать, с ней приходилось считаться, и это, конечно, расстроило наших западных партнеров, — заметил эксперт. — Но обвинять нас в экспансионистских настроениях — это уже чересчур. У нас внутри-то страны не хватает 150 миллионов человек, чтобы освоить наши пространства и полноценно развиваться — так говорят как российские эксперты, так и западные».

Собеседник ФАН добавил, что Россия сейчас крепка как никогда, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, «которое уже давно поставило бы на колени любую другую страну».

«Но главное, что наша Родина сильна своей духовностью и нравственностью, — резюмировал Клинцевич. — И в этом на нас ориентируется весь мир!»

Ранее политолог Олег Матвейчев поддержал мнение Оливера Стоуна о Путине.

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