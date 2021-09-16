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Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 сентября. Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского прервал эмоциональный монолог главы МИД страны Дмитрия Кулебы в адрес ООН.

Кулеба выступил с жесткой критикой представителей ООН за их отсутствие на саммите «Крымской платформы», который прошел в Киеве 23 августа. По его словам, такое поведение говорит о непонимании Организации своей роли в мире.

«Мы будем говорить с руководством Организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — пригрозил ООН глава МИД Украины.

После этого Кулебе поступил звонок от Зеленского и трансляция прекратилась. Через некоторое время прямой эфир с брифинга возобновился, а украинский министр рассказал, что президенту срочно понадобилось «обсудить ряд неотложных вопросов».

Ранее Кулеба заявил, что официальный Киев больше не может полагаться на обещания и слова лидеров стран коллективного Запада и заверения международных организаций. Министр открыто выразил недоверие главам западных государств и признал, что излишняя политическая наивность Киева принесла Украине немало слез.

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