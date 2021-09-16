Россия, Белоруссия и роботы. Альгис Микульскис о реакции Запада на «Запад-2021»

После завершения совместных стратегических учений «Запад-2021» стало абсолютно понятно: Союзное государство России и Белоруссии, а также страны-участницы ОДКБ и ШОС надежно прикрыты своими вооруженными силами и способны отразить любую агрессию. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале анализирует паническую реакцию на эти учения наших европейских контрагентов и пытается объяснить им, что мы учились защищаться, а не нападать.

Итак, совместное стратегическое учение «Запад-2021» завершено. Чтобы осознать масштабы этих тренировочных военных действий и понять, почему им присвоен титул «стратегических», достаточно взглянуть на некоторые впечатляющие цифры. Так, например, пространственный размах всего происходившего на девяти российских и пяти белорусских полигонах составлял больше двух тысяч километров — от калининградского побережья и акватории Балтики до Воронежской и Нижегородской областей. Свое мастерство при отработке учебно-боевых задач оттачивали порядка 200 тысяч человек. Беспрецедентным можно назвать и количество задействованной техники — более 80 самолетов и вертолетов, свыше 290 танков, около 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 15 кораблей…

пресс-служба МО /

Помимо уже всем известных и успевших зарекомендовать себя в реальных условиях современных конфликтов образцов техники, на «Западе-2021» были представлены и новинки. Такие как роботы «Уран-9» и «Нерехта», полноценно отработавшие все поставленные перед ними задачи — «Ураны» непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника, а «Нерехты» вели разведку, корректируя огонь и подвозя к переднему краю боеприпасы.

Впервые была применена и тактика использования инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» совместно с мобильными группами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». На предполагаемом маршруте движения «неприятельских» колонн сначала «земледельцы» дистанционно установили управляемое минное поле, а когда «вражеская» техника его достигла и мины сработали, по ней ударили еще и термобарические «гостинцы» от огнеметчиков. Будь это не учебный бой — у агрессора не осталось бы ни единого шанса…

пресс-служба МО /

Все это — и масштабы, и новинки, и успех учений в целом — закономерно ввергли западные военно-политические круги в состояние, граничащее с паникой. В принципе, многочисленные «эксперты», «собеседники» европейских СМИ и крупные функционеры завели привычную песню о якобы «непрозрачности» учения еще до его начала. Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 сентября уже начал подозревать Россию в намеренном занижении истинного количества участников маневров и утверждать, что российская сторона ему что-то «должна».

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения. Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в маневрах, значительно превышает заявленные ранее цифры. Россия должна вести себя предсказуемым образом и придерживаться своих обязательств по Венскому документу, чтобы разрешить обязательное наблюдение со стороны ОБСЕ», — цитирует генсека агентство Reuters.

пресс-служба МО /

Хотелось бы напомнить господину Столтенбергу, что под действие Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности в Европе» подпадают далеко не все воинские подразделения ВС РФ. Максимальное же количество привлеченного на учение «Запад-2021» личного состава частей под единым оперативным командованием, на которые распространяется действие документа, не превышало оговоренных в нем цифр и составляло 6 400 человек.

Стоит ли говорить о том, что вслед за главой Альянса свои «веские» мнения наперегонки начали высказывать и фигуры помельче — аналитики, политологи и прочий околовоенный люд. Причем основным их посылом было сомнение в именно оборонительном характере маневров.

пресс-служба МО /

Вот некий независимый российский политолог, эксперт в области международной политики Юрий Федоров в беседе с корреспондентом «Голоса Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) утверждает, что участие в «Западе-2021» подразделений ВДВ полностью дезавуирует все уверения российской стороны в его оборонительной концепции:

«…на этих учениях большое внимание уделялось воздушно-десантным войскам и штурмовым подразделениями. ВДВ предназначаются практически исключительно для наступательных операций. Для обороны они не пригодны, их задача заключается в том, чтобы захватить плацдарм в неглубоком тылу противника и удерживать его до подхода основных частей».

пресс-служба МО /

Позвольте! Но согласно опубликованному замыслу этого учения условный противник сначала вклинился к нам на глубину до 150 километров, наткнулся на глухую оборону коалиционных российско-белорусских сил, которые, остановив его, логично перешли в контрнаступление, дабы вытеснить остатки супостатов туда, откуда они явились. Почему в этой схеме нет места воздушно-десантным войскам — я решительно не понимаю. Более того, считаю глубоко ошибочным тезис о том, что виды вооруженных сил могут делиться на оборонительные и наступательные. По той простой причине, что любые войска — это инструмент, используемый сугубо в зависимости от текущих боевых задач.

пресс-служба МО /

Отставной бригадный генерал, бывший представитель Литвы в Верховном главнокомандовании объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Альгис Вайчелюнас оценил обстановку более взвешенно, однако в интервью изданию «Delfi.ru» не преминул посетовать на близость российских границ и вызываемую этим географическим фактом тревогу:

«Литве всегда нужно беспокоиться о неприкосновенности своих границ — географическое соседство никогда не позволит нам расслабиться. Во время учений «Запад» эта тревога возрастать не должна, однако действия и деятельность соответствующих элементов разведки Литвы и НАТО должны усилиться. Должны быть в разы усилены анализы ситуации и интенсивность оценивания в соответствующих военных штабах».

Ну… Усиливайте, кто ж вам запретит? Только я так до сих пор и не понимаю, какого рода было недавнее учение Defender Europe-2021 — оборонительного или наступательного? Зато отлично понимаю, как должна реагировать Россия в ситуации, когда возле границ ее Союзного государства с Белоруссией в любой момент может быть сформирован ударный кулак из 40 тысяч военнослужащих при 15 тысячах единиц техники, в том числе и стратегической авиации.

Именно по этой причине учения «Запад» будут продолжаться в будущем, развеивая множество обоюдоопасных иллюзий в головах наших европейских и американских «партнеров». И пусть это служит нелишним подтверждением аксиомы о том, что Россия войн не начинает. Она их заканчивает.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.