Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 13:44
13:43
Армия
Премьер Австралии заявил, что открыт для диалога с Китаем после создания альянса AUKUS
13:41
Общество
ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
13:39
Весь мир
«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке
13:38
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
13:38
Происшествия
Около отдела полиции в Лисках взрывотехники нашли и уничтожили не боевую гранату
13:35
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
13:31
Политика
«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ
13:28
Политика
В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку
13:27
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
13:26
Происшествия
Более 10 детей госпитализированы после распыления газового вещества в махачкалинской школе
Все новости

Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
michael-schumacher.de

Берлин, 16 сентября. Супруга именитого гонщика, чье имя вошло в историю и стало нарицательным, Михаэля Шумахера Коринна со слезами рассказала для фильма Netflix, как скучает по нему каждый день.

В интервью для документального фильма о Шумахере его супруга Коринна с ужасом вспомнила об инциденте восьмилетней давности. Звезда «Формулы-1» после ухода из гонок получила тяжелейшую травму головы на курорте в Альпах, после чего долгое время находилась в коме. Несмотря на то, что физически мужчину удалось спасти, из-за травмы он слишком изменился. От его сознания остались лишь осколки.

«Я никогда не винила бога в том, что произошло. Это было просто невезение — неудачное стечение обстоятельств, которое может случиться с кем угодно», — со слезами рассказала журналистам его жена.

Она призналась, что часто ловит себя на мысли, что лучше бы подобное случилось с кем-нибудь другим, однако в ужасе одергивается, так как подобного испытания не пожелаешь и врагу.

«Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, семья, отец, все его окружение. В смысле все скучают по Михаэлю, но ведь он здесь. Другой, но все-таки с нами. Думаю, это придает нам силы», — рассказала убитая горем женщина.

До выхода документального фильма фанаты Шумахера надеялись, что у него еще есть шансы вернуть себе прежнюю жизнь. Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявлял, что бывший гонщик борется за сознание, поэтому стоит надеяться на лучшее.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
шумахер формула-1 звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru