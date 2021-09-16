Залетевшая в салон автомобия оса стала причиной смертельного ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 16 сентября. В Чертковском районе Ростовской области в ДТП погиб человек. Пассажир, который отделался переломами пояснил, что в салон автомобиля во время движения залетела оса.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, на подъезде к хутору Сетраки женщина-водитель не справилась с управлениям после того, как в салоне оказалась оса, и она с пассажиром попытались ее выгнать. В результате неосмотрительных действий автомобиль съехал на правую обочину и перевернулся. Водитель погиб на месте, сестра водителя, которая находилась на пассажирском сидении, получила травмы различной степени тяжести.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как автобус столкнулся с КамАЗом на трассе Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе Свердловской области. В результате инцидента пострадали пять человек.