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Залетевшая в салон автомобия оса стала причиной смертельного ДТП под Ростовом
Происшествия
Залетевшая в салон автомобия оса стала причиной смертельного ДТП под Ростовом
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  /  управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 16 сентября. В Чертковском районе Ростовской области в ДТП погиб человек. Пассажир, который отделался переломами пояснил, что в салон автомобиля во время движения залетела оса.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, на подъезде к хутору Сетраки женщина-водитель не справилась с управлениям после того, как в салоне оказалась оса, и она с пассажиром попытались ее выгнать. В результате неосмотрительных действий автомобиль съехал на правую обочину и перевернулся. Водитель погиб на месте, сестра водителя, которая находилась на пассажирском сидении, получила травмы различной степени тяжести. 

Залетевшая в салон автомобия оса стала причиной смертельного ДТП под Ростовом
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как автобус столкнулся с КамАЗом на трассе Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе Свердловской области. В результате инцидента пострадали пять человек.

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