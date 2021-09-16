В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку

Владимир, 16 сентября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не уходит в отставку, заявили в его пресс-службе.

Как пояснили представители Сипягина, новость о том, что губернатор якобы подал заявление об отставке, является фейком.

Ранее источники РБК сообщили, что Сипягин подал заявление об уходе с поста, так как планирует получить думский мандат на сентябрьских выборах. По данным издания, на место губернатора уже есть новый человек — Александр Авдеев.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября включительно. Ранее стало известно, что Центризбирком открыл видеостену, которая будет транслировать ход голосования по всей России, об этом журналистам заявила председатель комиссии Элла Памфилова.