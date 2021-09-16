Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения

Душанбе, 16 сентября. Члены Организации Договора о коллективной безопасности намерены провести масштабные военные учения на территории Таджикистана возле афганской границы.

Соответствующее решение страны ОДКБ приняли на саммите в Душанбе. Маневры состоятся через месяц, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Президент России Владимир Путин также принял участие в переговорах. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. По мнению российского лидера, на фоне обострения ситуации в Афганистане членам ОДКБ следует координировать усилия для обеспечения безопасности.

На данный момент обстановка в зоне ответственности ОДКБ не совсем стабильная, считает Владимир Путин. Ранее страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, призвали этнонациональные формирования в Афганистане воздержаться от вооруженных столкновений.