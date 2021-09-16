Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 13:44
13:43
Армия
Премьер Австралии заявил, что открыт для диалога с Китаем после создания альянса AUKUS
13:41
Общество
ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
13:39
Весь мир
«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке
13:38
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
13:38
Происшествия
Около отдела полиции в Лисках взрывотехники нашли и уничтожили не боевую гранату
13:35
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
13:31
Политика
«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ
13:28
Политика
В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку
13:27
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
13:26
Происшествия
Более 10 детей госпитализированы после распыления газового вещества в махачкалинской школе
Все новости

Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Душанбе, 16 сентября. Члены Организации Договора о коллективной безопасности намерены провести масштабные военные учения на территории Таджикистана возле афганской границы.

Соответствующее решение страны ОДКБ приняли на саммите в Душанбе. Маневры состоятся через месяц, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Президент России Владимир Путин также принял участие в переговорах. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. По мнению российского лидера, на фоне обострения ситуации в Афганистане членам ОДКБ следует координировать усилия для обеспечения безопасности.

На данный момент обстановка в зоне ответственности ОДКБ не совсем стабильная, считает Владимир Путин. Ранее страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, призвали этнонациональные формирования в Афганистане воздержаться от вооруженных столкновений.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
афганистан таджикистан одкб военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru