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Толкалина отправилась в Лондон к бойфренду Саймону Бассу
Шоу-бизнес
Толкалина отправилась в Лондон к бойфренду Саймону Бассу
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Лондон, 16 сентября. Актриса Любовь Толкалина сообщила фанатам, что воссоединилась с ухажером, композитором Саймоном Бассом. Звезда поделилась планами на романтичный отпуск в Лондоне.

Звезда сериала Happy End Любовь Толкалина прилетела к своему возлюбленному, британскому музыканту Саймону Бассу. По словам артистки, пара не виделась уже полгода и теперь старается проводить время вместе. Толкалина поделилась с поклонниками радостью от встречи с бойфрендом и рассказала, чем планирует заняться в Лондоне.

«Прекрасные мои, я в Лондоне. Порадуйтесь за меня, ибо я очень счастлива. Мы обязательно сходим с вами в шекспировский «Глобус», в Национальную галерею. смотрите Stories. А еще Саймон обещал приготовить ужин в честь моего приезда. Мы не виделись полгода», — поделилась актриса.

Как и Басс, Толкалина уже несколько лет находится в разводе. Звезда рассталась с режиссером Егором Кончаловским, с которым актриса воспитывала дочь Марию. У композитора также за плечами неудачный брак и взрослые дети.

Недавно певица Бритни Спирс сообщила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Звезда показала обручальное кольцо и поделилась эмоциями от предстоящей свадьбы после пяти лет отношений с бойфрендом.

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толкалина отношения звезды
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