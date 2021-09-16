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Star Парад. Егор Бакулин: как сыграть любовь, дружбу и предательство?
Видео

Новый гость Даны Борисовой — петербургский актер театра и кино Егор Бакулин. В этом выпуске вы узнаете, в каком настроении живут актеры комедийного жанра за кадром, о двух главных проблемах артистов, о профессиональном выгорании и как справляться с ним.

Бессменная ведущая Дана Борисова расспросила героя о том, как Бакулин разделяет личную жизнь и жизнь на театральных подмостках, как от бедного артиста дорос до нормальных ролей.

Также актер рассказал об отношениях с коллегами, как встретил будущую супругу на съемочной площадке, как менялась его внешность в кадре сериала «Улицы разбитых фонарей» и много интересных закулисных историй.

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Все новости / Видео / Star Парад. Егор Бакулин: как сыграть любовь, дружбу и предательство?
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