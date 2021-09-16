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Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»
Спорт
Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 16 сентября. Экс-наставник сборной России, «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов отреагировал на поражение команды Руя Витории в Лиге Европы и поздравил польский клуб с победой.

По словам российского специалиста, во втором тайме москвичи выглядели лучше польских соперников, но не смогли реализовать свои моменты. Он назвал это ключевым фактором в игре.

«В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой», — передает слова Черчесова «Чемпионат».

Экс-наставник российской сборной выразил уверенность, что для красно-белых еще не все потеряно в еврокубках.

Напомним, встреча «Спартак» — «Легия» завершилась поражением москвичей с минимальным счетом — 0:1. Поляки забили под занавес матча в компенсированное время. Команда португальца Витории 22 раза била по воротам «Легии», но так и не смогла реализовать ни один из моментов.

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футбол лига европы спартак черчесов легия
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